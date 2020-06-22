Злоумышленник сумел выманить у эстонской фирмы более 44 000 евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что 19 июня полиция возбудила расследование происшествия, в центре которого оказался некий человек, представившийся учетчиком бухгалтерии зарубежной компании — партнера эстонского предприятия.

Якобы от имени зарубежного партнера он попросил фирму представить обзор не оплаченных ею счетов. Затем он распорядился перечислить недостающую сумму платежей на представленный им расчетный счет.