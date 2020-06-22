Злоумышленник сумел выманить у эстонской фирмы более 44 000 евро

Неизвестный злоумышленник сумел выманить у работающей в Эстонии фирмы более 44 000 евро.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, отметив, что 19 июня полиция возбудила расследование происшествия, в центре которого оказался некий человек, представившийся учетчиком бухгалтерии зарубежной компании — партнера эстонского предприятия.
Якобы от имени зарубежного партнера он попросил фирму представить обзор не оплаченных ею счетов. Затем он распорядился перечислить недостающую сумму платежей на представленный им расчетный счет.
Сотрудники работающей в Эстонии фирмы, введенные в заблуждение, перевели требуемую сумму со счета предприятия. Понесенный предприятием ущерб составил 44 316,11 евро.