Глава ВОЗ: последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - заявил он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения.