В Финляндии самые высокие цены на алкоголь среди всех стран ЕС

В Финляндии в прошлом году цены на алкогольные напитки были самыми высокими в Евросоюзе, о чем свидетельствуют данные Статистического центра ЕС. Финны платят за алкогольные напитки на 91% больше, чем в жители ЕС в среднем, сообщает YLE.
На следующем месте по дороговизне – Ирландия и Швеция.
Изо всех европейских стран наиболее высокие цены на алкоголь держатся в Исландии и Норвегии – на 160% больше, чем в среднем в ЕС.
Различия в ценах объясняются разными системами налогообложения. Самые низкие цены на алкогольные напитки наблюдались в прошлом году в Румынии, Болгарии и Венгрии.
Также в прошлом году цены на продукты питания в Финляндии превышали средний уровень ЕС на 18%, на безалкогольные напитки – на 26%, а на сигареты – на 34%.