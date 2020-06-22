В Финляндии самые высокие цены на алкоголь среди всех стран ЕС

На следующем месте по дороговизне – Ирландия и Швеция.

Изо всех европейских стран наиболее высокие цены на алкоголь держатся в Исландии и Норвегии – на 160% больше, чем в среднем в ЕС.

Различия в ценах объясняются разными системами налогообложения. Самые низкие цены на алкогольные напитки наблюдались в прошлом году в Румынии, Болгарии и Венгрии.