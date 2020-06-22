Пн, 22.06.2020
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В Финляндии самые высокие цены на алкоголь среди всех стран ЕС

Алкоголь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

В Финляндии в прошлом году цены на алкогольные напитки были самыми высокими в Евросоюзе, о чем свидетельствуют данные Статистического центра ЕС. Финны платят за алкогольные напитки на 91% больше, чем в жители ЕС в среднем, сообщает YLE.

На следующем месте по дороговизне – Ирландия и Швеция.

Изо всех европейских стран наиболее высокие цены на алкоголь держатся в Исландии и Норвегии – на 160% больше, чем в среднем в ЕС.

Различия в ценах объясняются разными системами налогообложения. Самые низкие цены на алкогольные напитки наблюдались в прошлом году в Румынии, Болгарии и Венгрии.

Также в прошлом году цены на продукты питания в Финляндии превышали средний уровень ЕС на 18%, на безалкогольные напитки – на 26%, а на сигареты – на 34%.

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