Галерея ⟩ Президент Кальюлайд отведала мёда

Президент Керсти Кальюлайд сегодня на лужайке перед официальной резиденцией главы государства в Кадриорге осмотрела ульи и попробовала немного меда, пишет Postimees.
«Пчеловоды-любители говорят, что помимо кур горожане все чаще любят держать пчел. Таким образом, стоит оставить в городских садах красивые цветущие участки травы , чтобы у пчел была еда, а у соседа был хороший урожай», - обратила внимание глава государства социальных медиа.
В 2019 году Ассоциация пчеловодов Эстонии избрала президента Керсти Кальюлайда другом пчеловода.
Первый урожай меда из ульев президентской канцелярии был получен в начале сентября 2017 года.