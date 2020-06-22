Галерея ⟩ Президент Кальюлайд отведала мёда

«Пчеловоды-любители говорят, что помимо кур горожане все чаще любят держать пчел. Таким образом, стоит оставить в городских садах красивые цветущие участки травы , чтобы у пчел была еда, а у соседа был хороший урожай», - обратила внимание глава государства социальных медиа.