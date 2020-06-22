Пн, 22.06.2020
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Галерея ⟩ Президент Кальюлайд отведала мёда

Президент Керсти Кальюлайд сегодня на лужайке перед официальной резиденцией главы государства в Кадриорге осмотрела ульи и попробовала немного меда, пишет Postimees.

«Пчеловоды-любители говорят, что помимо кур горожане все чаще любят держать пчел. Таким образом, стоит оставить в городских садах красивые цветущие участки травы , чтобы у пчел была еда, а у соседа был хороший урожай», - обратила внимание глава государства  социальных медиа.

В 2019 году Ассоциация пчеловодов Эстонии избрала президента Керсти Кальюлайда другом пчеловода.

Первый урожай меда из ульев президентской канцелярии был получен в начале сентября 2017 года.

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