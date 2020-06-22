Пн, 22.06.2020
Я вижу только один эффективный способ решить эту проблему - установить на этой магистрали камеры контроля скорости. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз поднимались в воздух из-за военных самолетов России

Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз поднимались в воздух из-за военных самолетов России

NATO hävitaja

ФОТО: Erik Prozes

Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз поднимались для опознавания и сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник BNS Министерство обороны Литвы.

15 июня был опознан военный самолет Су-24MР, летевший из Калининградской области.

16 июня истребители НАТО опознали и сопроводили летевший в Калининград самолет Ту-134, из Калининграда – воздушное судно Ан-30.

В тот же день был опознан летевший из Калининграда Су-24МР и сопровождавшие его два Су-27, которые вернулись из Калининграда, а сопровождение Су-24MР от Эстонии осуществляли два боевых самолета Су-35.

18 июня был опознан штурмовик Ил-20, летевший из Калининграда, а 19 июня – также летевший из Калининграда транспортный самолет Aн-12. 

Часть данных воздушных судов летела без транспондеров, без планов полета, не поддерживая радиосвязи с Региональным диспетчерским центром.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ