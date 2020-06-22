Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз поднимались в воздух из-за военных самолетов России

Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз поднимались для опознавания и сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник BNS Министерство обороны Литвы.
15 июня был опознан военный самолет Су-24MР, летевший из Калининградской области.
16 июня истребители НАТО опознали и сопроводили летевший в Калининград самолет Ту-134, из Калининграда – воздушное судно Ан-30.
В тот же день был опознан летевший из Калининграда Су-24МР и сопровождавшие его два Су-27, которые вернулись из Калининграда, а сопровождение Су-24MР от Эстонии осуществляли два боевых самолета Су-35.
18 июня был опознан штурмовик Ил-20, летевший из Калининграда, а 19 июня – также летевший из Калининграда транспортный самолет Aн-12.
Часть данных воздушных судов летела без транспондеров, без планов полета, не поддерживая радиосвязи с Региональным диспетчерским центром.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.