Пн, 22.06.2020
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Lufthansa из-за пандемии вылетела из списка 30 крупнейших компаний ФРГ

FILE PHOTO: An Airplane of German carrier Lufthansa takes off at Munich international airport, Germany, March 2, 2020. REUTERS/Michael Dalder/File Photo

ФОТО: MICHAEL DALDER/REUTERS

Проблемы, вызванные коронавирусом, уже не позволяют Lufthansa находиться в списке 30 крупнейших компаний ФРГ. Немецкий авиаконцерн планирует массовое сокращение рабочих мест, сообщает DW.

Немецкий авиаконцерн Lufthansa после 32 лет покидает фондовый индекс Dax, в котором числятся 30 наиболее крупных и ликвидных компаний Германии. С понедельника, 22 июня, крупнейший авиаперевозчик Европы будет присутствовать лишь в индексе MDax, в котором представлены средние предприятия.

Место Lufthansa в Dax займет берлинская компания Deutsche Wohnen - второй по величине в Германии концерн в сфере недвижимости после Vonovia. Немецкая фондовая биржа регулярно проверяет состав Dax на основе таких критериев, как торговый оборот и биржевая стоимость компаний.

Последствия пандемии коронавируса

Lufthansa сильно пострадала от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Авиаперевозки, за исключением грузовых, почти прекратились, курс акций компании обвалился.

Для спасения Lufthansa государство выделило пакет помощи в размере 9 млрд евро. Глава авиаконцерна Карстен Шпор (Carsten Spohr) настраивает персонал на трудные времена: под угрозой около 22 тысяч рабочих мест на полную ставку, половина из них - в Германии.

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