Lufthansa из-за пандемии вылетела из списка 30 крупнейших компаний ФРГ

Проблемы, вызванные коронавирусом, уже не позволяют Lufthansa находиться в списке 30 крупнейших компаний ФРГ. Немецкий авиаконцерн планирует массовое сокращение рабочих мест, сообщает DW.
Немецкий авиаконцерн Lufthansa после 32 лет покидает фондовый индекс Dax, в котором числятся 30 наиболее крупных и ликвидных компаний Германии. С понедельника, 22 июня, крупнейший авиаперевозчик Европы будет присутствовать лишь в индексе MDax, в котором представлены средние предприятия.
Место Lufthansa в Dax займет берлинская компания Deutsche Wohnen - второй по величине в Германии концерн в сфере недвижимости после Vonovia. Немецкая фондовая биржа регулярно проверяет состав Dax на основе таких критериев, как торговый оборот и биржевая стоимость компаний.
Последствия пандемии коронавируса
Lufthansa сильно пострадала от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Авиаперевозки, за исключением грузовых, почти прекратились, курс акций компании обвалился.
Для спасения Lufthansa государство выделило пакет помощи в размере 9 млрд евро. Глава авиаконцерна Карстен Шпор (Carsten Spohr) настраивает персонал на трудные времена: под угрозой около 22 тысяч рабочих мест на полную ставку, половина из них - в Германии.