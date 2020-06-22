Коронавирус: рекордный скачок заболеваемости в мире, вторая волна в Южной Корее

Кроме того, Южная Корея заявила о начале второй волны распространения заболевания, а на теннисном турнире, организованном Новаком Джоковичем, заболели несколько спортсменов и тренеров.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заболевших Covid-19 во всех странах мира, приближается к 9 млн, зарегистрировано около 470 тыс. летальных исходов. Около 4,4 млн человек перенесли коронавирус и выздоровели.

Основным очагом распространения инфекции сейчас стала Латинская Америка, также быстро растет число заболевших в Индии и Пакистане.

Зараженных в Бразилии и Индии все больше

В Бразилии зарегистрировано уже более 50 тысяч смертей, связанных с Covid-19, число заболевших в этой стране превысило миллион. Эксперты предупреждают, что пик пандемии наступит в Бразилии не раньше, чем через несколько недель.

Президент Бразилии Жаир Болсонару говорил, что поддержание нормальной работы экономики страны важнее введения жестких мер социального дистанцирования. За это его неоднократно критиковали - как международные эксперты, так и жители самой Бразилии.

С начала пандемии в отставку подали уже два бразильских министра здравоохранения - оба врачи по профессии. Первого из них уволил Болсонару, а второй ушел из-за разногласий с президентом.

Несмотря на карантин, в воскресенье на улицах бразильских городов проводили акции протеста тысячи людей - как сторонники, так и противники политики Болсонару.

По числу заболевших и скончавшихся Бразилия уступает только США - там зарегистрировано 2,2 млн случаев заражения почти 120 тысяч смертей от Covid-19.

Число случаев заражения в Индии в минувшее воскресенье превысило 410 тыс., за сутки было выявлено более 15 тысяч заболевших. От Covid-19 в этой стране умерло уже больше 13,2 тыс. человек. Индия сейчас находится на четвертом месте по числу зараженных - после США, Бразилии и России.

Две недели назад индийские власти ослабили карантинный режим - и число зараженных начало расти быстрее. Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии в Индии придется на сезон дождей, продолжающийся с июля по сентябрь.

Индия: почему умирает больше женщин?

Согласно статистике, в Индии от Covid-19 чаще умирают женщины, хотя в остальных странах соотношение совсем другое: у мужчин заболевание протекает в более тяжелой форме, чем у женщин, и они становятся жертвами коронавируса чаще.

При этом, соотношение числа зараженных мужчин и женщин в Индии совпадает с данными из других стран: мужчин среди заболевших больше.

Сабра Кляйн из Института здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса ранее говорила, что принадлежность к мужскому полу является таким же фактором риска при коронавирусе, как и пожилой возраст.

Вторая волна в Южной Корее