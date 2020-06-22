Галерея Kratt открыла свои двери выставкой восковых фигур

Владеющая галереей художница Мейли Меднис рассказала о кропотливом процессе изготовления восковых фигур: «Для изготовления фигур исторических персон предварительно изучается имеющийся визуальный материал и заносится в базу данных. Скульпторы изготавливают сначала глиняную фигуру, гипсовую, затем заливается воск. Каждый музей использует свой собственный воск - для конкретной фигуры изготавливается воск специального оттенка. Когда он остывает, за работу принимаются другие мастера, очищающие с фигуры ненужные остатки и делающие прорезы для глаз. Если вы посмотрите на фигуры, то уже издалека кажется, будто они живые - так хорошо выполнена работа. А обо всех остальных подробностях мы расскажем посетителям здесь», - улыбается Меднис.

Владелец галереи Меэли Меднис ФОТО: Ksenija Fjodorova

«Во всех галереях Европы фигуры стоят за стеклами в затемненных помещениях, ведь так проще скрыть дефекты работы - у экспонатов нашей выставки все наоборот: каждый посетитель может убедиться в высоком качестве работ, приблизившись к ним вплотную», - рассказывает Меднис.

«В сентябре мы хотим приехать с этой выставкой в Нарву, но пока эта затея кажется нам трудно достижимой: помещений практически нет, а если их удается найти, то цену аренды выставляют заоблачную. Мы хотим, чтобы каждый желающий смог восхититься этим видом искусства, ведь при высокой цене аренды помещения стоимость билетов придется увеличить вдвое. Очень жаль, что все упирается в деньги», - сетует художница.

Выставка открыта каждый день с 10:00 до 22:00 в офисном здании Barclay на Валликраави, 2.

Выставка восковых фигур в Тарту ФОТО: Ksenija Fjodorova

Выставка восковых фигур в Тарту ФОТО: Ksenija Fjodorova