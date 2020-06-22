Сделанное в Израиле открытие пересматривает историю человечества в ледниковый период

Ученые проверили фрагменты костей грызунов из пещеры Мислия, расположенной в районе горы Кармель на севере Израиля. В 2018 году было опубликовано исследование, посвященное найденным там древнейшим останкам человека вне Африки. В частности, там был найден фрагмент челюсти, ориентировочный возраст которой составлял около 200 тысяч лет. Фрагменты костей грызунов находились в том же культурном слое, рядом с человеческой челюстью.

Как рассказал один из руководителей исследования доктор Лиор Вайсборд, окаменелые фрагменты принадлежали 13 видам грызунов, часть из которых обитает сейчас в высоких холодных местностях - в иранских горах Загрос и на Кавказе. Также там обнаружены останки животных, которые могут жить только в холодном климате, вроде горной слепушонки, которая водилась на континенте в ледниковый период и исчезла около 150 тысяч лет назад.