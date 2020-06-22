Сделанное в Израиле открытие пересматривает историю человечества в ледниковый период

Исследование специалистов Управления древностей и кафедры археологии Хайфского университета в Израиле опровергло общепринятую теорию, согласно которой сухая морозная погода, характерная для ледникового периода, мешала людям покинуть африканский континент, пишет портал NEWSru.
Ученые проверили фрагменты костей грызунов из пещеры Мислия, расположенной в районе горы Кармель на севере Израиля. В 2018 году было опубликовано исследование, посвященное найденным там древнейшим останкам человека вне Африки. В частности, там был найден фрагмент челюсти, ориентировочный возраст которой составлял около 200 тысяч лет. Фрагменты костей грызунов находились в том же культурном слое, рядом с человеческой челюстью.
Как рассказал один из руководителей исследования доктор Лиор Вайсборд, окаменелые фрагменты принадлежали 13 видам грызунов, часть из которых обитает сейчас в высоких холодных местностях - в иранских горах Загрос и на Кавказе. Также там обнаружены останки животных, которые могут жить только в холодном климате, вроде горной слепушонки, которая водилась на континенте в ледниковый период и исчезла около 150 тысяч лет назад.
Обнаруженный рядом фрагмент человеческой челюсти означает, что в тот же период на территории нынешнего Израиля жили и люди, несмотря на холодный климат. Таким образом, люди покинули Африку в ледниковый период, а не после его завершения. Этот факт является доказательством того, что умение приспосабливаться к меняющимся условиям проявилось у человека буквально с самого начала существования вида homo sapiens.