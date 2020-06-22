Бывшему директору финской частной больницы предъявлено обвинение в убийстве

Медсестра, служившая исполнительным директором больницы, специализирующейся на паллиативном уходе за находящимися на дому пациентами, обвиняется в убийстве и вымогательстве при отягчающих обстоятельствах.

Медсестре также предъявлены обвинения во многочисленных финансовых преступлениях, в том числе в присвоении больничных средств, а также в наркопреступлениях и нанесении телесных повреждений.

Врачу и по совместительству бывшему директору по кадрам предъявлены обвинения в вымогательстве и подделке документов при особо отягчающих обстоятельствах. Жертвами вымогательства стала пожилая пара, бывшая клиентами частной больницы.