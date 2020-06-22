Галерея ⟩ Таллиннский клуб Rotary в 20-й раз вручил премии лучшим полицейским

По словам президента Таллиннского клуба Rotary Маргуса Алликмаа, традиция была основана в 2001 году с целью выделить лучших в сфере обеспечения безопасности. На первой церемонии премии были вручены лучшему констеблю и лучшему кинологу.

"За последние 20 лет требования к полицейским и пограничникам выросли в разы, появились новые темы, например, миграция, кибер-преступления, поведение населения во время пандемии и многое другое. Мы считаем, что наши полицейские и пограничники хорошо справляются со своей работой и новыми заданиями. И мы очень рады продолжать эту традицию", – сказал Маргус Алликмаа от имени всего Таллиннского клуба Rotary.

В юбилейный год лучшими были названы руководитель участковых полицейских Мустамяэ и Кристийне Келли Мийдо, патрульный полицейский Кесклиннаского отделения полиции Вайко Лаанисте, участковый полицейский Нарвского отделения полиции Владимир Лосев и патрульный полицейский Кагуского (Южно-восточного) отделения полиции Атс Пюви. Лучший кинолог в этом году – Артем Перепелин из Идаской префектуры и лучшая собака – его воспитанник Зааро.