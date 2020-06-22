Страны Балтии планируют совместно обновить военно-морской флот

По словам командующего ВМС Эстонии, через 15 лет нынешние корабли уже придут в негодность, но покупка одного военного корабля - очень дорогостоящая процедура, потому страны и хотят объединиться в своем заказе, чтобы получить более привлекательную цену.

"До окончательного решения мы еще не дошли, но высшее военное руководство взвешивало этот план где-то год назад и в итоге его приняло, и теперь наша задача - к осени предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на все это потребуется денег", - сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.