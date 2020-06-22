Страны Балтии планируют совместно обновить военно-морской флот

Эстония совместно с другими балтийскими странами рассматривает возможность единого тендера на обновление военно-морского флота трех республик, пишет Rus.ERR.
По словам командующего ВМС Эстонии, через 15 лет нынешние корабли уже придут в негодность, но покупка одного военного корабля - очень дорогостоящая процедура, потому страны и хотят объединиться в своем заказе, чтобы получить более привлекательную цену.
"До окончательного решения мы еще не дошли, но высшее военное руководство взвешивало этот план где-то год назад и в итоге его приняло, и теперь наша задача - к осени предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на все это потребуется денег", - сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.
Основной тип военно-морских кораблей у Эстонии, Латвии и Литвы - это минные тральщики, и, по словам Саска, именно они были и остаются оптимальным вариантом для наших стран, но новые корабли нужно будет строить с учетом дополнительных потребностей: чтобы можно было осуществлять надводный контроль, была возможность поражать надводные цели и обеспечить контроль воздушного пространства.