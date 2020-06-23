Посол России о критике поправок в Конституцию: на чужой роток не накинешь платок

Комментируя резонансные заявления президента России о Пакте Молотова-Риббентропа, посол подчеркнул, что недавно опубликованная большая статья Путина – это «ответ» Европарламенту и Рийгикогу на попытки фальсифицировать историю.

– Почему в рекламе голосования по поправкам в Конституцию РФ не заостряется внимание на обнулении президентского срока, а говорится, например, о традиционной семье и ЛГБТ? Не попытка ли это отвлечь внимание от основной причины поправок?

– С этим я не могу согласиться. Речь идет о большом количестве поправок к действующей Конституции, их несколько десятков.

Что касается упомянутой вами поправки о президентских сроках, то давайте уясним, о чем идет речь. А именно – для действующего президента не исключается возможность на выборах 2024 года выставить свою кандидатуру и в случае победы продолжить управление страной.

Речь идет о 2024 годе, то есть, впереди – целых 4 года. А сейчас есть совсем другие вопросы, о которых нужно говорить сегодня во весь голос.

Это крайне важные для населения страны вопросы – такие, как защита человека труда, поправка об обеспечении социальных гарантий, поправка об обеспечении доступной и качественной медициной. Это то, что людей интересует уже сейчас. Крайне важно вести разговор на эту тему с избирателями, чтобы у человека, идущего на голосование, была полная ясность по сути этих поправок.

– Так зачем понадобилось узаконить обнуление президентского срока? Тем более, что в 2005 году президент Путин говорил, что не будет менять конституцию, но теперь все же изменил.

– Смысл поправки заключается в том, что она не исключает возможности для действующего президента в случае победы на выборах вновь продолжать управлять страной.

– Либеральная общественность называет обнуление срока антиконституционным процессом...

– У нас есть пословица: «На чужой роток не накинешь платок». Каждый вправе высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. А ответ будет дан на голосовании. Посмотрим, как проголосует население страны.

– Вы убеждены, что была необходимость вносить эту поправку в основной закон РФ?

– Недавно на этот счет уже частично высказался сам президент, который сказал:

Такая поправка лишает повода заниматься спекуляцией относительно того, что станет со страной в 2024 году.

Взят курс на то, чтобы все ответственные политики по мере приближения этой даты больше думали над тем, как исполнять свои прямые обязанности в интересах страны, как продолжать работать, не спекулируя на теме «Что будет, если…». В этом есть определенный смысл.