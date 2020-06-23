Посол России о критике поправок в Конституцию: на чужой роток не накинешь платок

- Обнуление срока лишает повода заниматься спекуляциями
- Статья президента – ответ на попытки фальсифицировать историю
- Пора прийти к общему пониманию трагического прошлого
- Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля
Посол России в Эстонии Александр Петров отметил в интервью Rus.Postimees, что принятие поправки об обнулении президентского срока разрушает основание для спекуляций на тему «что будет, если…».
Комментируя резонансные заявления президента России о Пакте Молотова-Риббентропа, посол подчеркнул, что недавно опубликованная большая статья Путина – это «ответ» Европарламенту и Рийгикогу на попытки фальсифицировать историю.
– Почему в рекламе голосования по поправкам в Конституцию РФ не заостряется внимание на обнулении президентского срока, а говорится, например, о традиционной семье и ЛГБТ? Не попытка ли это отвлечь внимание от основной причины поправок?
– С этим я не могу согласиться. Речь идет о большом количестве поправок к действующей Конституции, их несколько десятков.
Что касается упомянутой вами поправки о президентских сроках, то давайте уясним, о чем идет речь. А именно – для действующего президента не исключается возможность на выборах 2024 года выставить свою кандидатуру и в случае победы продолжить управление страной.
Речь идет о 2024 годе, то есть, впереди – целых 4 года. А сейчас есть совсем другие вопросы, о которых нужно говорить сегодня во весь голос.
Это крайне важные для населения страны вопросы – такие, как защита человека труда, поправка об обеспечении социальных гарантий, поправка об обеспечении доступной и качественной медициной. Это то, что людей интересует уже сейчас. Крайне важно вести разговор на эту тему с избирателями, чтобы у человека, идущего на голосование, была полная ясность по сути этих поправок.
– Так зачем понадобилось узаконить обнуление президентского срока? Тем более, что в 2005 году президент Путин говорил, что не будет менять конституцию, но теперь все же изменил.
– Смысл поправки заключается в том, что она не исключает возможности для действующего президента в случае победы на выборах вновь продолжать управлять страной.
– Либеральная общественность называет обнуление срока антиконституционным процессом...
– У нас есть пословица: «На чужой роток не накинешь платок». Каждый вправе высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. А ответ будет дан на голосовании. Посмотрим, как проголосует население страны.
– Вы убеждены, что была необходимость вносить эту поправку в основной закон РФ?
– Недавно на этот счет уже частично высказался сам президент, который сказал:
Такая поправка лишает повода заниматься спекуляцией относительно того, что станет со страной в 2024 году.
Взят курс на то, чтобы все ответственные политики по мере приближения этой даты больше думали над тем, как исполнять свои прямые обязанности в интересах страны, как продолжать работать, не спекулируя на теме «Что будет, если…». В этом есть определенный смысл.
– Президент Путин опубликовал в американском издании The National Interest статью «75 лет Великой Победы». Большой резонанс вызвала часть о пакте Молотова-Риббентропа, а также прозвучавшее в Госдуме заявление о намерении отменить осуждение Пакта. Зачем России делать такой шаг, который вызывает столько эмоций в ряде европейских стран, в т.ч. в Эстонии?
– У нас у самих возникает немало эмоций, когда мы видим попытки фальсификации истории, попытки взвалить на СССР и на фашистскую Германию равную ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Здесь стоит напомнить о резолюции Европарламента от сентября прошлого года и резолюции Рийгикогу от 11 февраля этого года. Статья нашего президента – это ответ на подобного рода попытки фальсифицировать историю.
– Корректны ли утверждения, которые содержатся в статье о неизбежности подписания Пакта и законном присоединении Эстонии к СССР?
– В своей статье президент четко сказал, что всё это происходило в полном соответствии с международным государственным правом. Президент подчеркнул, что он далек от намерения инициировать какую-то новую информационную кампанию, новую информационную битву на историческом поле. Он призывает к диалогу по всем этим вопросам, в т.ч. с участием историков и других специалистов. Мы открыты для такого разговора.
– На какую реакцию со стороны Эстонии вы рассчитываете?
– Я бы рассчитывал на вдумчивую реакцию, на способность критично посмотреть на свои оценки, чтобы попытаться в рамках диалога прийти к общему пониманию нашего трагического прошлого.
Хотелось бы выразить уверенность, что Европе по силам прийти к консенсусу в этих вопросах.
– Такой диалог возможен в ближайшей перспективе?
– Я очень хотел бы на это надеяться. Мы были бы готовы к такому диалогу.
– Как и где эстонские граждане России смогут выразить свое мнение относительно поправок к конституции РФ?
– Голосование пройдет в посольстве России в Таллинне и в нашем Генеральном консульстве в городе Нарва. Как известно, основной день голосования – это 1 июля, но есть возможность принять участие в голосовании начиная с 25 июня.
Что касается нашего посольства в Таллинне, то в рабочие дни – 25 и 26 июня, 29 и 30 июня – можно прийти проголосовать в консульский отдел, а в выходные – 27 и 28 июня – в посольство, в центральное здание. Время работы с 11:00 до 15:00. В основной день голосования – 1 июля – двери посольства будут открыты с 8:00 до 20:00.
– Рассчитываете ли вы на высокую явку? Заставят ли поправки в Конституцию прийти людей на голосование?
– Сложно давать прогнозы. Наверное, стоит принять во внимание ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. В прошлый раз активность российских граждан была достаточно высокой, однако, в этот раз, наверняка, скажутся обстоятельства, последствия которых ощутимы до сих пор.