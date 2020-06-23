Соседская ссора кончилась изъятием огнестрельного оружия

На место выехали скорая помощь, оперативники и четыре полицейские машины.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что в тот же день с того же адреса уже приходило сообщение. «Один из соседей якобы сломал электропастуха у другого, и стадо бычков вышло с территории», - пояснила Вирк.

Полиция установила на месте, что участники были трезвы, они следовали указаниям полиции. Правонарушений установлено не было.

Соседи дали противоречивые показания относительно произошедшего: «Известно, что речь идет о долгой ссоры между соседями, которые не могут поделить свои владения», - уточнила Вирк.

Поскольку поступила информация о том, что у одного из соседей есть огнестрельное оружие, полицейские на время расследования деталей изъяли его на хранение.