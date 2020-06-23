Алексей Лотман: кого ты жаришь в Иванов день?

То есть все те, кто постоянно напоминает мясоедам об убийстве животных, в принципе, правы.

Только человек здесь совсем не уникален. Плотоядность и смешанное питание в царстве животных широко распространены. Веганы же не стремятся осудить волков и рысей, просто эти животные такие. Хорошо, они действительно чисто плотоядные животные, но мы ведь не запрещаем и медведям полакомиться мясом. А они питаются по смешанному типу, как и кабаны. Географически далекие от нас, но филогенетические близкие нам родственники шимпанзе и бонобо тоже питаются по смешанному типу. Как и мы, люди.

Мы не знаем, насколько умеют сочувствовать другим существам, особенно другого вида, остальные плотоядные и смешанноядные животные. Кажется, что даже умные хищники, такие как косатка, не испытывают к своим жертвам особенной эмпатии. Не замечено это и за вышеупомянутыми ближайшими родственниками. Кстати, шимпанзеобразные играют с павианами, а взрослые шимпанзе их едят. Ну, иногда, хотя и редко, взрослые шимпанзе едят и детенышей своих сородичей.

Мы, люди, - животные с большим мозгом, развитым мышлением и текущими через край чувствами. Мы умеем сочувствовать не только сородичам, но и животным других видов. Как же разрешить эту дилемму плотоядного?

Идеального решения нет. Некоторые становятся веганами. Не стану здесь долго критиковать, поскольку на веганов и без того нападают. Но, будем честны, сам я не собираюсь становиться веганом и не верю, что это сделает большая часть человечества.

Скорее, я вижу решение в том, чтобы мы серьезно задумались, как живут и умирают животные, которых мы едим. Не просто задумаемся, а предпримем что-то для того, чтобы животные могли жить в как можно более естественной среде и умирать как можно быстрее и безболезненнее. Это, конечно, этически недостаточно, в то же время это подход, соединяющий этику и биологию нашего вида.