Спикер Рийгикогу: наша задача – беречь и хранить эту прекрасную cтрану

«Мы победили в Освободительной войне и основали своё государство. На своем историческом пути мы столкнулись со многими трудностями. Мы должны это знать и передавать молодежи, – сказал в своей речи Пыллуаас. – Если мы не будем помнить историю, если не будет национального самосознания и гордости, мы потеряем свои корни. А дерево без корней погибает».

Пыллуаас выразил уверенность в том, что мы справимся со всеми трудностями и в будущем, потому что идеалы эстонской нации в наших сердцах. «Когда мы сражаемся с врагом, неважно насколько он хитер и насколько велико его численное преимущество, – победит всегда тот, у кого выше моральные принципы; тот, кто защищает свою семью, свою страну и свой народ. Важно – чтобы оставалась воля. Воля к свободе, к защите отечества. Желание быть и оставаться хозяином на своей собственной земле. У нас эта воля есть!» – сказал он.

По словам Пыллуааса, наша задача – беречь и хранить эту прекрасную страну и передавать ее дальше еще более прекрасной, чтобы и для детей и следующих поколений горело пламя свободы.

Во вторник в Эстонии в честь Дня победы под Вынну вывешены государственные флаги, которые также будут развеваться в Иванову ночь и Иванов день.

23 июня — один из трех дней, когда государственные флаги в обязательном порядке вывешивают на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях.

Мероприятия, посвященные Дню победы, начались сегодня в 7 часов утра, когда члены Кайтселийта и женской оборонной организации «Naiskodukaitse» подняли флаги в каждом уездном центре. В Таллинне флаг Эстонии был поднят на башне «Длинный Герман». В Губернаторском саду члены организации «Noored Kotkad» зажгли древний огонь без помощи спичек или зажигалок.

В 11 часов перед дворцом президента в Кадриорге он будет объединен с поминальным огнем, зажженным в Тори. Затем президент отправит огонь победы в каждый уезд. В День победы отмечается годовщина битвы под Вынну, в которой 23 июня 1919 года Эстония одержала победу над Ландесвером.

Запланированный в Пайде парад к Дню победы в этом году из-за коронавируса не состоится

Парад Кайтселийта в честь Дня победы, который должен был состояться 23 июня в этом году в Пайде, на этот раз из-за коронавируса не состоится.

Как сообщил ERR командир Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги, хотя в этом году из-за эпидемии откажутся от проведения традиционного парада, однако Кайтселийт все же планирует скромно отметить День победы.

«В довоенной Эстонской Республике центральным событием Дня победы была передача Огня победы президентом республики в Кадриорге. Эту традицию планируют поддержать и в этом году. Огонь победы будет передан всем самоуправлениям. На мероприятии будут только участники, зрители смогут наблюдать за действием через прямую трансляцию Эстонского телевидения», - сказал Юхтеги.

Юхтеги пояснил, что факелоносцами будут члены молодежной организации Кайтселийта Noored Kotkad, потому что организация в этом году отмечает 90-летие.

Праздник победы - государственный праздник Эстонии с 1934 года. Он посвящен победе Эстонии в сражении под Вынну над немецким Ландесвером 23 июня 1919 года. Праздник церемониально связан с празднованием Иванова дня 24 июня.