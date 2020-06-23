Галерея ⟩ В Раэ патруль не дал местному жителю дожечь кабели

В понедельник вечером патруль Спасательного департамента проверил происходящее в волости Раэ. В ходе рейда в Юри был обнаружен гражданин, сжигавший кабели, а также был обнаружен небольшой костер в Сели.
Поджигателя кабелей заставили немедленно потушить костер, что он и сделал, воспользовавшись для этого своим садовым шлангом.
В Сели заранее начали праздновать Иванову ночь. Организаторы сами позаботились о безопасности и вызвали добровольных спасателей охранять костер. Помимо местных добровольцев и патруля на место прибыли также добровольцы из Вайда.