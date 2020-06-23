Премьер-министр в речи по случаю Дня победы: мы больше не закроем Эстонию, мы закроем вирус

Ратас сказал на церемонии поднятия флага, зажжения огня и вручения медалей факелоносцев, что весна в этом году прошла иначе и влияние коронавируса чувствуется по сей день, но несмотря на это суть Дня победы не изменилась.

«Мы отмечаем доблесть наших предков в Освободительной войне, чтобы победы минувших дней вселили гордость и уверенность в себе и в будущем. Поэтому уместно, что сегодня огонь победы понесут по всей Эстонии именно молодые люди», - сказал он, выразив уверенность в том, что огонь победы зажжет по всей стране многочисленные костры Ивановой ночи и согреет сердца соотечественников.

В этом году отмечается 90-я годовщина Кайтселийта, поэтому факелоносцами стали лучшие представители этой организации в каждом уезде.

По словам премьера, День победы объединяет людей, а в уменьшении распространения коронавируса решающими стали гражданское сознание и ответственность людей. Он призвал и в дальнейшем заботиться друг о друге и своем здоровье, поскольку заботливое поведение – самый надежный способ обеспечить, что мы останемся здоровыми.

По словам Ратаса, День победы – время поговорить и о героях: и тех, кто сражался за свободу и восстановление независимости Эстонии, и тех, кто стоит за нашу безопасность, в том числе тех, чьи усилия на передовой помогли одолеть коронавирус.

Он поблагодарил медицинских работников, полицейских, охранников, спасателей и работников центров тревоги, военнослужащих и кайтселийтчиков, помощников полицейских, работников местных самоуправлений и других героев нашей повседневности, на готовности и мужестве которых зиждется наша независимость. «Вы – отправная точка нашей культуры готовности. Чтобы обеспечить нашу безопасность, мы можем положиться на вас в любой ситуации, и я уверен, что в обществе мы гарантируем: если вирус вернется, мы больше не закроем Эстонию, мы закроем вирус».

В свете недавних событий премьер-министр подчеркнул и важность гражданского мужества. «Пустая форма не сделает нашу жизнь лучше или безопаснее. Наша история доказывает, что для того, чтобы наполнить форму содержанием, необходимы женщины и мужчины, которые при необходимости без колебаний выступят на защиту нас. Наше счастье и богатство в том, что этих людей среди жителей Эстонии так много», - сказал он.