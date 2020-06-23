"Заговоров и конспирологии нет": Росстат рассказал о несовершенстве сбора данных по смертности от COVID-19

Глава Росстата Павел Малков объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от коронавируса разными методологиями расчета, пишет Newsru.com.
По словам Малкова, наиболее оперативные данные по заболеваемости и смертности публикуются через правительственный штаб, тогда как Росстат получает сведения по смертности от коронавируса из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Оттуда он забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а также получает окончательные свидетельства о смерти по мере их появления.
Малков отметил, что пандемия и карантинные ограничения позволили выявить несовершенство схемы сбора данных, которое может влиять на качество статистики по смертности от коронавируса. Так, на момент регистрации смерти скончавшегося от коронавируса может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. «Проводятся анализы, на подготовку окончательного медицинского свидетельства о смерти уходит до 45 дней, и потом еще требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных», - пояснил Малков в интервью РБК.
Кроме того, в некоторых регионах законодательно не закреплена обязанность регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения. Такое требование установлено в крупнейших по населению регионах, включая московский и петербургский, однако отсутствует в Поволжье и на Дальнем Востоке, а также в Северо-Кавказском федеральном округе и частично в Южном федеральном округе.
В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что регистрация смерти требуется и для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди откладывали поход в загс. По словам Малкова, данные Росстата о смертности от коронавируса будут уточняться по мере поступления окончательных медицинских свидетельств о смерти и данных в тех регионах, где люди не дошли до загсов. Статистика смертности за май 2020 года будет опубликована к концу первой декады июля.
Кроме того, для улучшения текущей схемы сбора данных правительство поручило Росстату разработать архитектуру информационных систем и модель передачи данных, которая не будет зависеть ни от каких внешних обстоятельств. Сейчас Росстат работает над целевой моделью совместно с Федеральной налоговой службой, Минздравом и Минюстом.
Малков также прокомментировал ситуацию с публикацией данных о смертности за апрель. Сначала было анонсировано, что публикация состоится 15 июня, 11 июня данные были раскрыты и вскоре удалены, и окончательно опубликованы 13 июня. «Здесь нечего скрывать, нет никаких заговоров и конспирологических теорий», - заявил чиновник, пояснив, что Росстат так же, как и большинство госорганов, работает вообще без выходных. «Потому что надо закрывать возросшие потребности в цифрах и проблемы со сбором данных, а также работать в условиях существенного сокращения человеческих ресурсов. Вопрос «выходной или не выходной» вообще не актуален, когда тема настолько важна», - заявил он.
Обычно Росстат старается публиковать эти данные «чуть пораньше», когда они уже подсчитаны, но из-за коронавируса и из-за новых таблиц на это потребовалось больше времени. Кроме того, данные 11 июня официально не публиковались и представляли собой невыверенные рабочие данные, требовавшие перепроверки. А публикация 13 июня представляла собой окончательную выверенную версию этих сведений.
«Мы, кстати, любим с коллегами вспомнить законы Мерфи. Один из законов гласит: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне объясняется глупостью». Как и любая крупная организация, Росстат не застрахован от сбоев и ошибок. Совпало несколько факторов, о которых я говорил: недостаток сотрудников, перегруз и просто невнимательность», - добавил Малков.
Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский отметил, что окончательный диагноз ставится на основании вскрытия и заключения патологоанатома, но в некоторых регионах, например в мусульманских республиках, стараются избежать вскрытия и быстрее похоронить, из-за чего установить, был ли у умершего коронавирус, возможно, уже не получится. Окончательная статистика смертности будет опубликована только летом следующего года, после проведения всей сверки данных по году. Не исключено и стремление преуменьшить число случаев смерти от коронавируса на местах.
Заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин также отмечает, что если руководителей регионов начинают наказывать те или иные статистические данные или указывать, каких цифр необходимо добиваться, то возникает соблазн корректировки статистических данных в нужную для начальства сторону. Кроме того, первичное медицинское свидетельство о смерти может отличаться от окончательного, а на каждом из уровней формирования первичных данных могут возникать ошибки и искажения, которые не всегда являются намеренными манипуляциями.
«По статистике общего числа умерших в 2020 году, которая появится в конце года, можно будет оценить избыточную смертность, сопоставив общую смертность со сглаженной средней смертностью в России и в других странах, и тогда мы увидим реальную картину влияния пандемии», - заключил Шульгин.
Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ему трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества жителей страны и числа зараженных.
Он призвал российские власти объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. Нынешнюю статистику он назвал сложной для понимания. По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности. В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель смертности.
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные о смертности за май: превышение этого показателя по сравнению со средним значением в мае за последние три года составило 5799 случаев. Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составляет 9914.
В 5260 случаях в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен коронавирус. От COVID-19 как основной причины смерти в минувшем месяце умерли 2757 человек. Оппозиционный политик и IT-специалист Леонид Волков считает, что Депздрав Москвы фактически признал, что власти втрое занизили уровень смертности, поскольку ранее сообщалось о 1800 умерших в мае от коронавируса. Именно эта цифра была внесена в базы данных и в официальный отчет, отправленный в ВОЗ.
Позже представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что показатели по коронавирусу в России действительно низкие, что выглядит необычно. В то же время, по ее словам, огромные возможности тестирования в стране позволили России «иметь очень хорошую картину понимания» эпидемиологической ситуации. Кроме того, Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности, и претензий к России по этой части у организации нет.
Между тем власти весьма жестко относятся к данным, расходящимся с официальной статистикой. В марте радиостанция «Эхо Москвы» провела интервью с политологом Валерием Соловьем, в котором тот со ссылкой на неназванные источники называл цифры заразившихся и умерших от коронавируса выше тех, которые были указаны в официальной статистике. В итоге «Эхо Москвы» по требованию Роскомнадзора удалило материал с сайта, а суд оштрафовал радиостанцию и главреда ее сайта Виталия Рувинского на 260 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Главред радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что намерен обжаловать штрафы.