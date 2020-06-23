"Заговоров и конспирологии нет": Росстат рассказал о несовершенстве сбора данных по смертности от COVID-19

«Мы, кстати, любим с коллегами вспомнить законы Мерфи. Один из законов гласит: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне объясняется глупостью». Как и любая крупная организация, Росстат не застрахован от сбоев и ошибок. Совпало несколько факторов, о которых я говорил: недостаток сотрудников, перегруз и просто невнимательность», - добавил Малков.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский отметил, что окончательный диагноз ставится на основании вскрытия и заключения патологоанатома, но в некоторых регионах, например в мусульманских республиках, стараются избежать вскрытия и быстрее похоронить, из-за чего установить, был ли у умершего коронавирус, возможно, уже не получится. Окончательная статистика смертности будет опубликована только летом следующего года, после проведения всей сверки данных по году. Не исключено и стремление преуменьшить число случаев смерти от коронавируса на местах.

Заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин также отмечает, что если руководителей регионов начинают наказывать те или иные статистические данные или указывать, каких цифр необходимо добиваться, то возникает соблазн корректировки статистических данных в нужную для начальства сторону. Кроме того, первичное медицинское свидетельство о смерти может отличаться от окончательного, а на каждом из уровней формирования первичных данных могут возникать ошибки и искажения, которые не всегда являются намеренными манипуляциями.

«По статистике общего числа умерших в 2020 году, которая появится в конце года, можно будет оценить избыточную смертность, сопоставив общую смертность со сглаженной средней смертностью в России и в других странах, и тогда мы увидим реальную картину влияния пандемии», - заключил Шульгин.

Ранее глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ему трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества жителей страны и числа зараженных.

Он призвал российские власти объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. Нынешнюю статистику он назвал сложной для понимания. По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности. В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель смертности.

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные о смертности за май: превышение этого показателя по сравнению со средним значением в мае за последние три года составило 5799 случаев. Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составляет 9914.

В 5260 случаях в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен коронавирус. От COVID-19 как основной причины смерти в минувшем месяце умерли 2757 человек. Оппозиционный политик и IT-специалист Леонид Волков считает, что Депздрав Москвы фактически признал, что власти втрое занизили уровень смертности, поскольку ранее сообщалось о 1800 умерших в мае от коронавируса. Именно эта цифра была внесена в базы данных и в официальный отчет, отправленный в ВОЗ.

Позже представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что показатели по коронавирусу в России действительно низкие, что выглядит необычно. В то же время, по ее словам, огромные возможности тестирования в стране позволили России «иметь очень хорошую картину понимания» эпидемиологической ситуации. Кроме того, Россия приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности, и претензий к России по этой части у организации нет.