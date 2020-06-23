Прокуратура и тюрьма против досрочного освобождения мафиозо

Семилетний срок наказания за руководство организованной преступной группировкой для 57-летнего Ассара Паулуса начавшийся 14 апреля 2014 года, официально должен завершиться 14 апреля 2021 года.

Суд примет решение по вопросу об освобождении Паулуса 29 июня.

Центральная криминальная полиция задержала Паулуса по подозрению в совершении преступлений 14 апреля 2014 года и на следующий день его по ходатайству госпрокуратуры и по разрешению суда взяли под стражу.

Харьюский уездный суд 7 сентября 2016 года приговорил к семи годам тюрьмы обвиненного в руководстве мафиозной группировкой Ассара Паулуса, также вынес приговор 10 членам его группировки и двум принадлежащим им фирмам. Все они пошли на соглашение с госпрокурором Андресом Юльвисте.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый приговор.