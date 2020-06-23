В парке Юрьевой ночи зажжется огонь победы

В 11 часов президент отправила огонь в путь в каждый уезд. В парке Юрьевой ночи будет зажжен огонь на маяке, а также перед памятником павшим в Освободительной войне.

Оттуда огонь будет отправлен к памятнику Освободительной войне на Военном кладбище, на кладбище Рахумяэ, к Реальной школе и на Маарьямяги. «В Таллинне в этом году из-за опасности вируса отменяются все празднования Дня победы и Иванова дня, но у каждого есть возможность принести огонь из парка Юрьевой ночи, чтобы зажечь от него огонь Ивановой ночи в собственном саду», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Районная управа обращает внимание на то, что разводить костры в общественных местах разрешено только по согласованию с Таллиннским департаментом окружающей среды. Также это разрешено в специально построенных для этого горуправой и размеченных местах и в собственном саду, где следует соблюдать все меры безопасности.