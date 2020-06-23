Фото, видео ⟩ Предполагаемый виновник аварии на Лаагна-теэ предстал перед судом и был взят под стражу

20-летний Иса Халилов заявил сегодня в Харьюском уездном суде, что не совершил аварию умышленно, его адвокат Инрек Пыдер считает, что виновником аварии мог быть водитель Volvo.

Ранее сообщалось, что по мнению окружного прокурора Дианы Хелила, мужчина представляет опасность и, находясь на свободе, может совершить новые преступления.

По факту произошедшего прокуратура возбудила уголовное дело. Заседание суда по делу 20-летнего водителя началось сегодня в 12 часов.

В суде он признался в совершении аварии и принес соболезнования родственникам погибших и пострадавших в ней. При этом он заявил, что не знает, с какой именно скоростью он ехал, но едва ли она составляла 200 км/ч. Прокуратура располагает информацией, что авария стала результатом гонки от Старого города до Ласнамяэ, в которой участвовали три автомобиля. По словам водителя BMW, спровоцировавшего аварию, других участников гонки он тоже не знает.

В суде в том числе было упомянуто о вывешенном в Facebook видео, из которого видно, что Иса Халилов стреляет из окна машины во время езды.

В результате тяжелой аварии на Лаагна-теэ в субботу погибли два человека и пострадали еще несколько. По имеющимся данным, в больнице в тяжелом состоянии находится 32-летняя женщина, которая в момент аварии стояла в автобусном павильоне. Госпитализированы также пассажиры одного из столкнувшихся автомобилей, в том числе 57-летняя женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии.

Водитель, спровоцировавший в субботу цепную аварию на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека, был трезв. При этом известно, что он мчался со скоростью 200 км/ч наперегонки с другим водителем, личность которого до сих пор не установлена.