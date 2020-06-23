Скорая помощь просит людей быть осторожными на праздниках

По словам главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, важно, чтобы отмечающие Иванову ночь компании обязательно выбирали одного человека, который бы всегда оставался трезвым и присматривал за остальными. «Это нужно и для передвижения на автомобилях, и для того, чтобы попасть на праздник, потому что только трезвый человек может полностью адекватно действовать в кризисной ситуации», - сказал Адлас BNS.

Прежде всего, по словам Адласа, отмечающим праздник вдали от дома следует запомнить адрес, по которому пройдет вечеринка. «Центры тревоги все чаще сталкиваются с ситуациями, в которых обращающиеся за помощью люди не могут сказать, куда следует выехать скорой помощи», - отметил он.

Если кто-то выпил лишнего и, как кажется, теряет сознание, стоит обратиться за советом по номеру 112. Если привести пьяного в чувство своими силами не получается, на место выедет бригада скорой помощи.

«Отдыхающим на берегу водоема обязательно нужно помнить, что прыжки в воду крайне опасны. Если хочется охладиться в пруду при сауне, это нужно делать осторожно, ногами вперед», - сказал Адлас, по словам которого в среднем 20-25 человек в год получают от прыжка в воду тяжелые черепно-мозговые травмы или травмы позвоночника.

По словам Адласа, родители должны помнить, что опасность для оставшихся без присмотра маленьких детей могут представлять и комары. «Ребенка нужно оставить в таком месте, куда не могут попасть комары, или следует использовать средства защиты от комаров, поскольку в противном случае за комариными укусами может последовать аллергическая реакция», - пояснил Адлас.