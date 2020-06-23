Иностранцам упрощают получение гражданства РФ при наличии детей-россиян

Закон предусматривает для проживающих в России иностранцев и лиц без гражданства право получить гражданство РФ в упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания), если они имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ.