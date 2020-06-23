Вт, 23.06.2020
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  • Адвокат Калева Калло собирается обжаловать обвинительный приговор в Госсуде

Адвокат Калева Калло собирается обжаловать обвинительный приговор в Госсуде

Калев Калло.

ФОТО: Sander Ilvest

Адвокат депутата Рийгикогу Калева Калло, который накануне был признан виновным в коррупции и в Талллиннском окружном суде, собирается обжаловать обвинительный приговор в Государственном суде, передает Rus.ERR.

"С самого начала мы не были согласны с этим обвинением, не изменилась наша позиция и теперь, будем обращаться с кассацией в Госсуд", - сказала защитник Калева Калло Кристи Ранде ERR.

Ведущий госпрокурор Таави Перн остался доволен тем, что окружной суд признал Калло виновным по всем пунктам обвинения, а также отменил оправдательный приговор бизнесмену Велло Кунману, признав его виновным в даче взятке. В то же время Перн не исключил, что решение апелляционного суда в отношении двух других фигурантов дела - предпринимателей Александра Кофкина и Айвара Тулуберга - будет обжаловано в Госсуде.

Депутат Рийгикогу и бывший председатель Таллиннского горсобрания Калев Калло (Центристская партия) не сумел добиться своего оправдания в окружном суде по т.н. "делу Сависаара".

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