Минувшие сутки выдались для полиции насыщенными

«К счастью, не было ни одного требовавшего вмешательства полиции инцидента с тяжелыми последствиями. За минувшие сутки на дорогах Эстонии не было также ни одного ДТП, в котором пострадали бы люди», — сказал он.

Полиция в разных регионах Эстонии проверила на трезвость более 5000 водителей и выявила среди них 17 нетрезвых водителей, которых отстранила от вождения. Также было зафиксировано более 200 превышений скорости.

Помощь полиции потребовалась 24 жертвам семейного насилия, примерно наполовину меньше по сравнению с 22 июня прошлого года. «К сожалению, мы знаем, что какая-то часть инцидентов до полиции не доходит. Тем важнее, чтобы окружающие обращали внимание на страдающего от психологического или физического насилия человека, потому что помощь существует», — сказал Трей.

Протрезвляться доставили 42 человека, которым требовался безопасный ночлег, чтобы проспаться.