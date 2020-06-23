Водитель внедорожника, который сшиб три дерева на Ярвевана-теэ, оказался знаком полиции

Jeep с итальянскими номерами, который на прошлой недели съехал с дороги на Ярвевана-теэ в Таллинне и сшиб несколько деревьев, уже знаком полиции, полтора месяца назад блюстители порядка задержали автомобиль, поскольку у водителя был неотбытый арест, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимовой, полицейский патруль задержал эту же машину первого мая на Лаагна-теэ в Таллинне.
«Выяснилось, что у водителя был неотбытый арест. Поэтому его задержали и доставили в учреждение заключения. В то же время решили основательно проверить Jeep, однако там не нашли ничего противозаконного», - сказала Максимов.
По словам очевидцев, в начале мая полиция с собаками провела проверку автомобиля. Поскольку владельцу автомобиля было не с кем оставить машину, автомобиль отбуксировали на полицейскую парковку.
В понедельник, 15 мая, этот же автомобиль съехал с Ярвевана-теэ в Таллинне и сшиб несколько деревьев. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила автомобиль, водитель которого скрылся.
Видеорегистратор читателя Postimees заснял 15 июня в 8:49, как белый Jeep Renegade отклоняется вправо, пересекает без включения поворотников два ряда, а затем запрыгивает на бордюр, едва не сбив столб электропередачи. Оказавшись на газоне, машина сбивает недавно посаженные деревья, на третьем из них она останавливается.
По словам Максимов, 15 июля полиция получила сообщение, что ехавший по Ярвевана-теэ в сторону Тартуского шоссе внедорожник с итальянскими номерами попал в ДТП. «К сожалению, водителя машины мы там не обнаружили. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сказала Максимов.