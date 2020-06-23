Водитель внедорожника, который сшиб три дерева на Ярвевана-теэ, оказался знаком полиции

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимовой, полицейский патруль задержал эту же машину первого мая на Лаагна-теэ в Таллинне.

«Выяснилось, что у водителя был неотбытый арест. Поэтому его задержали и доставили в учреждение заключения. В то же время решили основательно проверить Jeep, однако там не нашли ничего противозаконного», - сказала Максимов.

По словам очевидцев, в начале мая полиция с собаками провела проверку автомобиля. Поскольку владельцу автомобиля было не с кем оставить машину, автомобиль отбуксировали на полицейскую парковку.

В понедельник, 15 мая, этот же автомобиль съехал с Ярвевана-теэ в Таллинне и сшиб несколько деревьев. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила автомобиль, водитель которого скрылся.

Видеорегистратор читателя Postimees заснял 15 июня в 8:49, как белый Jeep Renegade отклоняется вправо, пересекает без включения поворотников два ряда, а затем запрыгивает на бордюр, едва не сбив столб электропередачи. Оказавшись на газоне, машина сбивает недавно посаженные деревья, на третьем из них она останавливается.