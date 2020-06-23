Пьяный водитель при виде полицейских перелез на заднее сиденье

«Сегодня утром в 9:16 патруль остановил недалеко от Кадрина черный Audi, пьяный водитель которого до того, как остановился автомобиль, перелез на заднее сиденье, таким образом еще 200 метров машина без управления виляла от одного края дороги к другому», - сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Если опьянение водителя превышает предусмотренную законом предельную норму 0,2–1,49 промилле, его могут наказать за проступок штрафом до 1200 евро, арестом до 30 дней или изъятием водительских прав сроком до одного года.

Если же водитель находится в наркотическом опьянении или алкогольное опьянение составляет до 1,5 промилле, то суд может наказать его в уголовном порядке за вождение в нетрезвом виде денежным наказанием в размере от 30 до 500 дневных ставок или тюремным заключением сроком до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водителя права управления механическим транспортным средством на срок до трех лет. Также суд может конфисковать транспортное средство как средство совершения преступления.