Тяжелая авария: людей вырезали из машины, пострадали две женщины и ребенок

Сегодня в 17:55 в Центр тревоги сообщили об аварии на улице Койду в Кейла. По первоначальным данным, там столкнулись легковые автомобили Jeep Wrangler и Renault Laguna, в которых в общей сложности находилось шесть человек. Поскольку часть пострадавших застряла в автомобиле, пришлось привлечь спасателей, которые помогли освободить их из машины и быстро передать медикам. Трое человек - две женщины и ребенок - пострадали и были доставлены в больницу.