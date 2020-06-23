Тяжелая авария: людей вырезали из машины, пострадали две женщины и ребенок

Сегодня в результате столкновения автомобилей в Кейла пострадали три человека, сообщила пресс-служба полиции.
Сегодня в 17:55 в Центр тревоги сообщили об аварии на улице Койду в Кейла. По первоначальным данным, там столкнулись легковые автомобили Jeep Wrangler и Renault Laguna, в которых в общей сложности находилось шесть человек. Поскольку часть пострадавших застряла в автомобиле, пришлось привлечь спасателей, которые помогли освободить их из машины и быстро передать медикам. Трое человек - две женщины и ребенок - пострадали и были доставлены в больницу.
Полиция пояснила, что водители были трезвы и у них были водительские права. По первоначальным данным, Jeep ехал по главной дороге, а Renault должен был при въезде на перекресток остановиться по знаку STOP и уступить дорогу ехавшим по главной дороге, однако, по неизвестным до сих пор причинам, выехал на перекресток и обогнал ехавшую по главной дороге машину. Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе дальнейшего расследования.