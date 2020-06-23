В Балтийском море у берегов Эстонии обнаружены сине-зеленые водоросли

По оценке чиновников, в настоящее время они подвергают опасности в первую очередь побережье и острова в Западной Эстонии.

Купаться в воде с сине-зелеными водорослями (цианобактериями) не стоит страдающим аллергией, маленьким детям и пожилым людям. При купании следует избегать попадания воды в рот, а после купания следует принять душ и сменить плавки или купальник.