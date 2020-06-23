Вт, 23.06.2020
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  • В Балтийском море у берегов Эстонии обнаружены сине-зеленые водоросли

В Балтийском море у берегов Эстонии обнаружены сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли.

ФОТО: Terviseamet

Сотрудники Департамента здоровья обнаружили в Балтийском море сине-зеленые водоросли, передает Rus.ERR.

По оценке чиновников, в настоящее время они подвергают опасности в первую очередь побережье и острова в Западной Эстонии.

Купаться в воде с сине-зелеными водорослями (цианобактериями) не стоит страдающим аллергией, маленьким детям и пожилым людям. При купании следует избегать попадания воды в рот, а после купания следует принять душ и сменить плавки или купальник.

Человек может отравиться токсинами сине-зеленых водорослей главным образом при глотании содержащей их воды.

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