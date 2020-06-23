На западе Украины непогода привела к гибели людей

В Ивано-Франковской области от непогоды пострадали 84 населенных пункта в 13 административных районах. В частности, подтоплены 866 домохозяйств, 604 жилых дома, 210 приусадебных участков и более 30 мостов. Размыло более 15 км дорог. Прервано транспортное сообщение с Верховинским районом, продукты его жителям доставляют на вертолете, передает Deutsche Welle.

В результате непогоды в Ивано-Франковской области погибли трое человек, сообщают украинские СМИ. В селе Дземброня женщина упала в бурный поток воды. В Яблунице утонули водитель и пассажир автомобиля, который слетел в реку. Региональное отделение Госслужбы по ЧС предупреждает жителей об ухудшении погодных условий вплоть до 25 июня.