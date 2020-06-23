Пассажирский паром Viking Line застрял в Таллиннском порту из-за технической неисправности

В Таллиннском порту была обнаружена техническая проблема. К тому моменту корабль еще не успел отплыть в Финляндию.

Пассажиров уведомили о том, что рейс задерживается из-за технической неисправности. По словам специалиста по коммуникациям Кристы Грёнлунд, вопросы, связанные с возможными компенсациями, рассмотрят позже.