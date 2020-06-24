Будьте осторожны, в Эстонию идет жара! Рекомендации спасателей

В жаркую погоду люди любят проводить время у водоемов, но при этом не стоит забывать о безопасности — своей и своих близких.

Советы Спасательного департамента:

Дети: не оставляйте детей без присмотра у водоемов. Тонущий ребенок не издаст ни звука. Расскажите своим детям о существующих рисках и о том, как себя вести у воды.

Водный транспорт: отправляясь на судне в увеселительную поездку или на рыбалку, обязательно наденьте спасательный жилет. В случае ЧП его будет сложно или даже невозможно найти.

Алкоголь: не пускайте пьяных друзей в воду! Находясь с друзьями к водоема, нужно всегда помнить о том, что человек в состоянии алкогольного опьянения не может адекватно оценивать свои возможности.

Незнакомый водоем: не прыгайте в воду в незнакомом месте! Прежде чем заходить в водоем, всегда следует оценить температуру воды, глубину, течение и волны.

Пожилые люди: с возрастом увеличиваются связанные со здоровьем риски. Кроме того, пожилые люди не так шустры и сильны, как в молодости. Для плавания необходимо выбирать безопасные и официально охраняемые водоемы. Хорошо взять с собой друга и плавать недалеко от берега, чтобы ноги касались дна. К своему здоровью необходимо всегда относиться реалистично и считаться с возможными хроническими заболеваниями.

Жара и поездка на автомобиле: салон припаркованного на солнце автомобиля очень быстро нагревается. Не оставляйте детей и домашних животных в жару в машине, даже на короткое время.

Чтобы не было слишком жарко, находитесь в тени, носите светлую одежду и головной убор, а также пейте достаточное количество воды.