Напряженные сутки для полиции и скорой помощи: десять ДТП, 12 пострадавших и 27 пьяных водителей

В 10:51 на 22-м километре шоссе Пыльтсамаа-Выхма в деревне Лоопре (волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа) произошло ДТП, когда возле автобусной остановки «Удуаллика» 20-летний мужчина на BMW 325 при выезде с второстепенной дороги на главную едва не сбил группу велосипедистов. Чтобы избежать столкновения, велосипедисты были вынуждены резко затормозить. 45-летний велосипедист съехал на придорожный гравий, потерял управление и упал. Водитель BMW 325 не остановился и продолжил путь в сторону Пыльтсамаа. С водителем удалось связаться. Тот утверждал, что не понял, что создал опасную ситуацию, и не видел падения велосипедиста. Водитель легкового автомобиля вернулся на место происшествия. Пострадавшего доставили в Вильяндискую больницу.

В 11:15 на перекрестке улиц Вяйке и Мяннику в Тапа (Ляэне-Вирумаа) шестилетний мальчик на велосипеде выехал наперерез имевшей преимущественное право проезда машине Honda CR-V, которой управлял 69-летний мужчина. Сначала ребенок ни на что не жаловался. Однако в 12:20 мальчику вызвали скорую помощь, которая доставила его на медосмотр в Ракверескую больницу.

В 11:50 в деревне Мартса (волость Тойла, Ида-Вирумаа) из-за отвлечения внимания 61-летняя женщина на велосипеде наехала на другого велосипедиста и упала. Скорая помощь доставила ее в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 12:46 было получено сообщение о ДТП возле Калда-теэ в Тарту, когда 14-летний мальчик на велосипеде врезался в фонарный столб. Скорая помощь доставила велосипедиста домой.

В 13:00 на велосипедно-пешеходной дороге на перекрестке Ахтмеского и Тартуского шоссе в Кохтла-Ярве (Ида-Вирумаа) с велосипеда упала 61-летняя женщина. Скорая помощь доставила ее в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 13:35 в деревне Мяливере (волость Кохила, Рапламаа) произошло ДТП, когда 13-летний мальчик на незарегистрированном квадроцикле съехал с дороги. Его доставили в больницу.

В 14:35 в волости Ныо (Тартумаа) 30-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat хотел припарковаться на обычном парковочном месте и наехал на загоравшую там 16-летнюю девушку. Ее доставили в Клинику Тартуского университета.

В 17:53 на перекрестке улиц Юлесыйду и Койду в Кейла имела место тяжелая авария. По первоначальным данным, автомобиль Jeep Wrangler, за рулем которого находился 61-летний мужчина, на перекрестке въехал в правый бок Renault Laguna, которым управлял 38-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения, Renault врезался в дорожный знак и забор дома по адресу Койду, 33. Автомобиль Renault был обязан уступить дорогу из-за дорожного знака 222 (STOP), но, по словам водителя, он его не заметил и не остановился перед выездом на перекресток. Помимо водителей, в Renault находились шестилетняя девочка и 42-летняя женщина, а в Jeep — 62-летняя женщина, всех их доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства этой аварии уточняются.

В 20:02 возле дома по адресу Канникесе, 9 в волости Ляэне-Харью (Харьюмаа) 47-летняя женщина потеряла управление и упала с велосипеда. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.