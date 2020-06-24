Сергей Стерненко (в центре). ФОТО: GENYA SAVILOV/AFP

В Киеве проходит один из самых громких судебных процессов в современной истории Украины: одного из лидеров одесского Майдана Сергея Стерненко обвиняют в убийстве двухлетней давности. В его поддержку собираются сотни людей, но и против него настроена весомая часть общества. Уже сейчас можно прогнозировать, что любой исход этого дела оставит недовольной половину страны: в деле Стерненко слышны отголоски Майдана и обвинения в политизации правоохранительной системы, в нем переплелись «чистая уголовка» и дискуссии о праве граждан на самозащиту.

Одесского активиста Сергея Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест. Два года назад в драке с его участием погиб 28-летний Иван Кузнецов, который, судя по материалам следствия, первым напал на Стерненко.

В ближайшие месяцы суд будет решать, являлось ли смертельное ножевое ранение умышленным убийством или превышением мер необходимой самообороны. Уже сейчас понятно, что заседания будут проходить под аккомпанемент акций протеста возле суда - в поддержку Стерненко высказываются «постмайданные» партии, футбольные фанаты, правые группировки и внепартийные активисты. Хватает на Украине и противников Стерненко, требующих для него неотвратимого наказания - желательно пожизненного.

Би-би-си рассказывает, кто такой Сергей Стерненко и почему его дело стало настолько громким.

Стычки возле суда

В день суда над Стерненко у здания Шевченковского районного суда собрались сотни его сторонников. Происходящее там больше напоминало политический митинг, к участникам которого время от времени выходил «виновник торжества» - сам Стерненко (официально он имеет статус подозреваемого). Умелый оратор, грамотно формулирующий свои мысли, - в конце концов, сейчас Стерненко изучает международное право в Киевском институте международных отношений - в суде он сменил привычную для его знакомых футболку на солидный пиджак и очки.

Когда во дворик возле суда активистам не позволили завести автомобиль со звуковой аппаратурой, десятки молодых людей перекрыли движение по улице рядом с судом и зажгли пиротехнику. Часть из них были в масках - не только из-за карантина. Их облик напоминал о прошлом Стерненко - экс-активиста «Правого сектора» (в России эта организация запрещена), организатора громких уличных акций в Одессе.

Тут же, возле суда, то и дело вспыхивали стычки активистов с полицией. Для одних наблюдателей эти стычки стали напоминанием об атмосфере на улицах украинских городов сразу после победы Евромайдана, когда запрос части общества на справедливость в условиях растерянности и слабости правоохранительных органов нередко стихийно реализовывался молодыми людьми в балаклавах. С другой стороны, украинские СМИ облетели кадры избиения полицейским лежащего участника акции. Смотря на них, некоторые комментаторы не могли удержаться от сравнения нынешних событий с началом Евромайдана.

Наблюдая за нынешним поведением Стерненко перед камерами, сложно отделаться от впечатления, что это выступает не уличный активист, хотя и один из самых известных на Украине, а готовый политик. Вот он «зажигает» своих сторонников, вот под одобрительные крики толпы «отбривает» неудобные вопросы явно нелояльных телеканалов, вот расширяет контекст, выступая за законодательное обеспечение права граждан на самозащиту...

Пока сторонники Стерненко митинговали возле суда, на другом конце Киева проходила еще одна акция, посвященная тому же делу и той же истории. Несколько десятков активистов пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» пикетировали офис генерального прокурора Украины, требуя неотвратимости наказания для Стерненко.

А после того, как за последние две недели в его поддержку выступили сразу три парламентские партии - «Голос» Святослава Вакарчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко, стало понятно, что уголовное дело Стерненко стало фактором политической жизни Украины.

«Да [Тимошенко и Порошенко] просто к нему примазываются», - шутит в зале Шевченковского суда кто-то из защитников Стерненко.

Сам Стерненко не отрицает, что еще перед прошлогодними парламентскими выборами ему предлагали пойти в Верховную Раду - он отказывается конкретизировать, от какой именно партии поступали такие предложения. А соцсети полнятся прогнозами: суд над Сергеем Стерненко только повысил его узнаваемость и популярность, а значит, открыл ему прямую дорогу на выборы.

«Политических амбиций у меня нет. Особенно сейчас, потому что сейчас мне не до этого… Сейчас у меня на первом месте - отстоять мое и не только мое право на самозащиту и не попасть в тюрьму за то, что я не умер», - сказал он Би-би-си.

Кто такой Сергей Стерненко

В одесскую активистскую тусовку 18-летний Сергей Стерненко пришел в конце 2013 года, в разгар Евромайдана - до того его можно было назвать скорее аполитичным администратором нескольких групп в соцсетях. Он выступал на одесских митингах противников Виктора Януковича, ездил «на революцию» в Киев.

В феврале 2014 года был одним из организаторов одесской ячейки «Правого сектора», а примерно через полтора месяца - возглавил ее.

«Украинской правде» Стерненко описывал свою деятельность после победы Евромайдана как «борьбу с пророссийскими движениями» в Одессе. Он точно участвовал в одесских стычках 2 мая 2014 года, в результате которых погибли больше 40 человек, в основном активистов Антимайдана. «Правый сектор», лидером которого тогда был Стерненко, был одной из самых активных сторон противостояния. Тем не менее, уже в 2020 году в разговоре с киевским изданием «Лига» Стерненко говорил, что в тот день вытаскивал людей из горящего Дома профсоюзов и лично спас двух человек.

После майдана одесский «Правый сектор» проводил «народные люстрации» (часто это заключалось в том, что недостаточно патриотичных, по мнению активистов, чиновников закидывали в мусорные баки), срывал концерты звезд украинской и российской эстрады, которые, по словам Стерненко, «поддерживали оккупацию Крыма, выступал там - или на оккупированном Донбассе». В результате в Одессе не состоялись концерты, например, Ани Лорак, Константина Райкина, Светланы Лободы.

«Украинской правде» Стерненко рассказывал, что кроме этого, его организация также проводила акции против незаконных строек и в поддержку выделения земельных участков церкви Киевского патриархата, а также боролась с наркоточками. Стерненко и его товарищи «задерживали» людей, которых называли торговцами наркотиками, и выкладывали отчеты об этом в соцсетях.

Время от времени у Стерненко и его единомышленников возникали проблемы с правоохранительными органами: не без нотки гордости в голосе он рассказывает Би-би-си, что в апреле 2017 года вел первый в истории Украины стрим из автозака.

Вплоть до последнего времени Стерненко можно было часто увидеть в одежде бренда Sva Stone, популярного среди активистов ультраправых организаций Украины и России. В начале 2017 года Стерненко ушел из «Правого сектора»: в интервью Би-би-си он говорил, что эта организация перестала развиваться.

В интервью украинскому изданию «Лига» в ответ на вопрос о своей идеологической самоидентификации Сергей Стерненко ответил: «Я - правый с либеральными взглядами на экономику».

Три дела Стерненко

События, из-за которых Стерненко сейчас пребывает на скамье подсудимых, произошли вечером 24 мая 2018 года. На тот момент Стерненко был фигурантом трех уголовных дел.

Во-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских «барыг», что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания «Правого сектора». В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы.

Во-вторых, Стерненко является обвиняемым по делу о похищении и пытках руководителя одесского отделения пророссийской партии «Родина» Сергея Щербича. За несколько дней до того, как Щербич должен был получить мандат депутата одного из райсоветов Одесской области, его вызвали на какую-то встречу, а оттуда увезли в неизвестном направлении с мешком на голове, били и требовали отказаться от депутатства. По версии следствия, одним из мужчин в масках, напавших на Щербича, был Стерненко. Сам Стерненко отвергает свою причастность к этому делу.

В-третьих, Стерненко фигурирует в деле о столкновениях в городском саду Одессы. Осенью 2017 года протесты против застройки места, где сейчас расположен летний театр, переросли в стычки митингующих с правоохранителями, а среди пострадавших оказался начальник областной полиции. Стерненко и еще двух активистов задержали по обвинению в организации массовых беспорядков, три дня он провел в СИЗО, залог за него в размере 600 тысяч гривен (около 1,5 млн рублей) внес тогдашний губернатор, нынешний глава украинского минздрава Максим Степанов. Стерненко не отрицает своего участия в этой акции и заявляет, что позже его обвинение переквалифицировали в хулиганство.

Судебное рассмотрение трех этих дел фактически остановлено, решение ни по одному из них на данный момент не принято.

Недоброжелатели Стерненко намекают, что он неизменно выходил сухим из воды благодаря своему негласному сотрудничеству со Службой безопасности Украины. Стерненко отвергает подобные упреки.

Третье нападение

В интервью изданию «Новинарня» Стерненко рассказывал, что после акции в Летнем саду он начал получать угрозы. А 7 февраля 2018 года на него впервые напали - неизвестные избили битой возле подъезда.

1 мая того же года Стерненко в затылок выстрелили из травматического пистолета. Ошалевший Стерненко сумел задержать нападавшего (суд по этому делу продолжается).

А поздно вечером 24 мая 2018 года, когда Стерненко со своей девушкой возвращался домой, около подъезда на него напали двое мужчин. Завязалась драка. У Стерненко при себе был нож.

Один из нападавших, 30-летний Александр Исайкул, был ранен в живот, но сумел скрыться с места происшествия. Второй - 28-летний бывший десантник Иван Кузнецов, тоже бросился убегать. Он умер от ножевого ранения в сердце в 100 метрах от места начала драки.

Через несколько часов после драки Исайкула задержали. В своих показаниях он отрицал, что вместе с товарищем они поджидали Стерненко, рассказывает Би-би-си адвокат Стерненко Виталий Тытыч. В прошлом году Исайкул выехал за пределы Украины и, по данным Тытыча, сейчас находится на территории России.

Вдова погибшего Ивана Кузнецова Олеся рассказывала киевскому изданию «Страна», что ее муж был аполитичным человеком, который пытался устроиться на работу охранником. В то, что Кузнецов и Исайкул могли подстерегать Стерненко, чтобы избить его, она не верила. «Если бы я была мужчиной, то отомстила бы Стерненко за смерть мужа», - говорила она.

Тем не менее, в мае этого года Кузнецову и Исайкулу предъявили подозрение в хулиганстве - тем самым правоохранители, по сути, признали, что нападение на Стерненко было спланированным. Дело против Кузнецова закрыли в связи со смертью подозреваемого, а Исайкула объявили в розыск.

В разговоре с Би-би-си Стерненко повторил свои более ранние заявления о том, что считает причастным к организации нападений на себя мэра Одессы Геннадия Труханова.

Мэр Одессы никогда прямо не комментировал обвинения в свой адрес, однако в апреле прошлого года, отвечая на вопрос Би-би-си о серии нападений на одесских общественных активистов, он заявил: «Я не поддерживаю применение физической силы в отношении кого-либо, даже если человек этого заслуживает… Что касается тех, на кого нападали, то я бы советовал этим активистам быть корректными и жить по закону. Вам не интересно, когда пробили голову полицейскому, вы не спросили, как генералу разбили голову. Как можно, чтобы человек, который убил другого, назывался активистом? Нам не страшно от безнаказанности, и что будет дальше? Пусть даже это была самооборона».

В любом случае расследованием последнего нападения занималась Служба безопасности Украины - именно из-за возможного конфликта интересов у одесских полицейских.

До недавнего времени правоохранители вообще не усматривали в действиях Стерненко состава преступления. И это было предметом возмущения ряда политиков и общественных деятелей.

Назначенный Владимиром Зеленским генпрокурор Руслан Рябошапка после своей неожиданной отставки в интервью изданию «Левый берег» утверждал, что «к нему обращались люди, которые просили повлиять на это расследование», отказываясь при этом конкретизировать, кто именно обращался к нему с такой просьбой.

«Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере, месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание», - заявил он.

«Власть неприкрыто покрывает одесского убийцу Стерненко», - комментировал поведение правоохранительных органов один из главных его публичных оппонентов, бывший заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов. Команда юристов Портнова защищает интересы вдовы погибшего Ивана Кузнецова, а сам Портнов обещает добиться пожизненного заключения для Стерненко.

В любом случае, при новом генпрокуроре Украины Ирине Венедиктовой Сергею Стерненко было зачитано подозрение в умышленном убийстве и владении холодным оружием. На прошлой неделе Шевченковский суд города Киева поместил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Заседание суда проходило под аккомпанемент столкновений нескольких сотен сторонников Стерненко с полицией, а потом протестующие продолжили акцию возле квартир, в которых прописаны Ирина Венедиктова и Владимир Зеленский.

Уже сейчас понятно, что суд над Стерненко станет одним из самых резонансных процессов на Украине в ближайшие месяцы, если не годы. А обстоятельства получения Кузнецовым смертельного ранения, по всей видимости, станут главным камнем преткновения на этом процессе.

Версия следствия

Следствие считает, что Исайкул и Кузнецов не были случайными прохожими, на которых напал Стерненко (такой тезис время от времени озвучивали оппоненты активиста), а действительно ждали и согласованно напали на него. Стерненко, защищаясь, стал беспорядочно отбиваться от них ножом. Не ожидавшие столь активного сопротивления нападавшие бросились в бегство. Девушка Стерненко побежала за Исайкулом, Стерненко - за Кузнецовым.

«Догнав Кузнецова, Стерненко, будучи возмущенным очередным нападением на себя, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по отношению к Кузнецову, вызванных его противоправными действиями, с целью мести последнему за это… действуя умышленно…, нанес (ножом) по меньшей мере три удара по туловищу последнего», - говорится во врученном Стерненко сообщении о подозрении.

Один из этих ударов оказался для Кузнецова смертельным. Его тело вызванный Стерненко полицейский патруль нашел за 99 метров от места начала драки.

Уже после убийства, утверждают следователи, Стерненко умышленно нанес себе два пореза руки - «с целью придания своим действиям вида пребывания в состоянии необходимой обороны».

Кроме того, обвинение считает, что нож активиста относился к категории холодного оружия. Владение им без соответствующего разрешения может наказываться тюремным сроком до трех лет.

Версия Стерненко

В интервью изданию «Новинарня» в мае 2020 года Стерненко говорил: «Я хорошо помню события до нападения и после. А непосредственно само нападение и как отбивался - у меня черная пропасть».

Защита настаивает, что смертельное ранение Иван Кузнецов получил именно в ходе драки, а не позже. Вызванные защитниками эксперты на суде утверждали, что случаи, когда человек с ранением в сердце может некоторое время самостоятельно передвигаться, не являются чем-то невиданным. Посему догнавший Кузнецова Стерненко, говорят адвокаты, не добивал жертву, а, по сути, стал свидетелем его смерти в результате полученной в ходе драки раны.

Таким образом, говорят адвокаты, Стерненко действовал в рамках необходимой самообороны и не может быть судим за умышленное убийство.

В интервью изданию «Левый берег», данном спустя несколько дней после нападения, Стерненко утверждал, что нож ему не принадлежал, а ему якобы удалось выхватить оружие у одного из нападавших ценой глубокого пореза руки. Сейчас в разговоре с Би-би-си он признает: нож принадлежал именно ему, а заявить обратное он был вынужден, чтобы не угодить в СИЗО и иметь возможность получить «качественную медицинскую помощь для раненой руки».

Кроме того, на суде над Стерненко его адвокат Андрей Писаренко заявил, что купил в свободной продаже нож, аналогичный тому, что был конфискован у подсудимого в ночь гибели Кузнецова, и отдал его на экспертизу в профильное учреждение МВД. Писаренко продемонстрировал судье заключение о том, что речь идет о «складном ноже хозяйственно-бытового назначения».

Нож той же модели, что фигурирует в деле, действительно можно без любых разрешений купить в украинских онлайн-магазинах. Для сторонников Стерненко это неоспоримое доказательство несостоятельности выдвинутого ему обвинения в ношении холодного оружия.

Почему это важно

Суд над Сергеем Стерненко уже сейчас можно назвать одним из самых громких процессов за последнее время. Процессом, который уже сейчас можно назвать политическим.

«Это одно из проявлений тенденции, к сожалению, наблюдающейся сейчас в стране. Это тенденция политизации правоохранительной системы», - говорит Би-би-си политолог, директор политико-правовых программ киевского Центра Разумкова Юрий Якименко.

Он напоминает: внимание общественности и митинги перед зданиями судов можно увидеть и на других процессах над известными политиками и общественными деятелями, критически относящимися к действующей власти, - дело Стерненко, по словам политолога, является самым чувствительным к такой политизации.

Тем более, что символической фигурой в деле Стерненко является бывший замглавы администрации президента Януковича Андрей Портнов. Незадолго до победы Владимира Зеленского на выборах он вернулся на Украину и сейчас не только активно критикует прошлую власть, но и является одним из самых активных публичных критиков Сергея Стерненко.

Для противников подсудимого, которых своеобразно олицетворяет Портнов, Стерненко - не просто «зарвавшийся националист», который «цинично догнал и убил» человека, оставив без отца трех детей. Для них обвинительный приговор Стерненко, активному участнику одесских событий мая 2014 года - это и своеобразная возможность наказать виновных в Майдане, восстановить нарушенную в 2014 году справедливость в их видении.

Тот же Портнов в своем блоге не раз писал, что наказание Стерненко станет лишь первым шагом на пути к приговору «всему бродячему преступному отребью, рогулям, радикалам, преступникам, активистам и воровским иностранным фондам» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко - одним словом, тем, кто считает себя стороной, победившей в результате Евромайдана.

Впрочем, если говорить о высшей лиге украинской политики, то активно атакуют Стерненко не только чиновники времен президентства Януковича и представители пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - от них как раз было бы странно ожидать другого отношения к одному из лидеров одесского Евромайдана. Его публично критикуют и видные представители партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Подозрение Стерненко в совершении убийства - это шаг к наведению порядка в стране», - говорит в своем видеоблоге один из лидеров «Слуги народа» Александр Дубинский.

В этой ситуации преследование Стерненко в глазах его сторонников превращается не просто в суд над одним из самых известных активистов одесского Евромайдана, а к тому же популярным видеоблогером (у YouTube-канала, на котором Стерненко делится своими оценками общественных и политических процессов на Украине, более 130 тыс. подписчиков). Для них происходящее в суде - это свидетельство реванша «антимайданных» сил, санкционированного нынешней властью отката Украины от завоеваний «революции достоинства», как называют события 2013-2014 годов их активные участники.

Поэтому, говорит политолог Юрий Якименко, файеры возле Шевченковского суда и стычки людей в балаклавах с полицией нельзя рассматривать как попытки уличных радикалов диктовать власти свою повестку. Речь идет скорее о защитной реакции той части общества, которая разделяла ценности, задекларированные Евромайданом.

Возможно, именно поэтому среди защитников Стерненко можно найти столь разных людей.

С одной стороны, о намерениях проводить акции в его поддержку заявляли фанаты полутора десятков украинских футбольных клубов высшей и первой лиг - эта публика известна своими преимущественно правыми политическими взглядами. С другой, в поддержку Стерненко высказываются известные общественные деятели, о готовности взять его на поруки заявил ряд депутатов парламента, в том числе представителей все той же партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Сергей Стерненко для меня - это пример того поколения украинцев, которое может все вещи расставить по своим местам. Эти люди родились и выросли уже в независимой Украине. У них, как ни у кого другого, есть большой запрос на справедливость, безопасность и реальную эффективность государства… Когда такие люди в своих родных городах или селах начинают называть вещи своими именами и активно не давать красть…, они получают в ответ нападения, покушения на убийства, преследования со стороны полиции и прокуратуры», - написала в «Фейсбуке» бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун, поддерживающая Стерненко.