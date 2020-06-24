Галерея ⟩ В Москве прошел Парад Победы

Принял парад министр обороны России Сергей Шойгу. Он выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который доложил главе Минобороны о готовности войск. После этого Шойгу и Салюков начали совместный объезд строя пеших расчетов, пишет «Лента.ру».

Всего в параде приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй состоял из 40 пеших расчетов: военнослужащие вооруженных сил и других ведомств, слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Кроме того, на мероприятии присутствали главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также на парад приехали председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.