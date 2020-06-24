Ср, 24.06.2020
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  • Оскандалившийся директор оперы «Эстония»: простите, так проявлялась моя юмористическая жилка!

Оскандалившийся директор оперы «Эстония»: простите, так проявлялась моя юмористическая жилка!

Айвар Мяэ.

ФОТО: Veljo Poom

Попавший в центр скандала директор оперы «Эстония» Айвар Мяэ (60) сделал заявление, в котором извинился перед всеми, кто испытывал дискомфорт при общении с ним. Портал Rus.Postimees публикует перевод его слов.

«Дорогие нынешние и бывшие коллеги, дорогие друзья и знакомые, уважаемые журналисты!

Мне искренне жаль, что юмористическая жилка и характер проявляются в моем поведении таким образом, что люди считают его грубым, недостойным и в некоторых случаях неуместным. От всего сердца приношу извинения тем, кто пострадал от этого и кому я бессознательно причинил боль. В моем стиле поведения не было ничего сознательно злонамеренного. Я никогда не хотел никого унизить или заставить чувствовать себя ущемленным. Я прошу прощения у людей, которые мне сопереживали и которых я заставил беспокоиться в последние дни. Произошедшее на этой неделе заставило меня переоценить происходящее вокруг и заглянуть вглубь себя. Я осознаю, что в дальнейшем мне придется лучше контролировать свой природный задор и внимательнее прислушиваться к чувствам коллег, друзей и близких. Это я обязательно сделаю.

Хороших праздников,
Айвар Мяэ».

Напомним, что на этой неделе в Eesti Ekspress была опубликована статья, в которой около десятка бывших и действующих работниц оперы «Эстония» обвинили директора Айвара Мяэ в том, что тот годами унижал и преследовал своих подчиненных, отпуская неуместные сексуальные комментарии и распуская руки. 

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