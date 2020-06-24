Оскандалившийся директор оперы «Эстония»: простите, так проявлялась моя юмористическая жилка!

Мне искренне жаль, что юмористическая жилка и характер проявляются в моем поведении таким образом, что люди считают его грубым, недостойным и в некоторых случаях неуместным. От всего сердца приношу извинения тем, кто пострадал от этого и кому я бессознательно причинил боль. В моем стиле поведения не было ничего сознательно злонамеренного. Я никогда не хотел никого унизить или заставить чувствовать себя ущемленным. Я прошу прощения у людей, которые мне сопереживали и которых я заставил беспокоиться в последние дни. Произошедшее на этой неделе заставило меня переоценить происходящее вокруг и заглянуть вглубь себя. Я осознаю, что в дальнейшем мне придется лучше контролировать свой природный задор и внимательнее прислушиваться к чувствам коллег, друзей и близких. Это я обязательно сделаю.