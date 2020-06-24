В Палдиски в ходе ссоры жена ударила мужа ножом

Минувшие сутки были для полиции спокойнее, чем обычно бывает в Иванов день, и серьезных инцидентов, требующих вмешательства сотрудников правоохранительных органов, к счастью, не было.
Оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны Таго Трей сказал, что прошедший день был похож на обычный выходной. «Большинство проблем были связаны с пьяными и с насилием в отношении близких или посторонних», - сказал он.
Один из самых серьезных случаев произошел в ночь на среду в Палдиски, где, по предварительным данным, женщина во время ссоры ударила мужа ножом. Женщина была задержана, а муж доставлен в больницу. Насколько известно полиции, полученные ранения не угрожают его жизни. Вечером в Мустамяэ также была вызвана полиция: двое мужчин напали с ножом на 28-летнего мужчину и отобрали у него кошелек. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь. Подробности произошедшего будут выяснены полицией в ходе дальнейшего разбирательства.
В течение дня в вытрезвитель были доставлены около полусотни человек, от вождения были отстранены 27 пьяных водителей.
«В предыдущие годы число пьяных водителей, задержанных в Иванов день, в некоторых пунктах достигало сотни и более. Поскольку большинство из них задерживались у больших общественных костров, которых не было в этом году, тенденция к снижению может быть частично объяснена этим», - сказал оперативный дежурный. Минувшей ночью в ДТП никто не погиб, однако в течение дня произошло десять ДТП, в результате которых пострадали 12 человек.