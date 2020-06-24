В Палдиски в ходе ссоры жена ударила мужа ножом

Оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны Таго Трей сказал, что прошедший день был похож на обычный выходной. «Большинство проблем были связаны с пьяными и с насилием в отношении близких или посторонних», - сказал он.

Один из самых серьезных случаев произошел в ночь на среду в Палдиски, где, по предварительным данным, женщина во время ссоры ударила мужа ножом. Женщина была задержана, а муж доставлен в больницу. Насколько известно полиции, полученные ранения не угрожают его жизни. Вечером в Мустамяэ также была вызвана полиция: двое мужчин напали с ножом на 28-летнего мужчину и отобрали у него кошелек. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь. Подробности произошедшего будут выяснены полицией в ходе дальнейшего разбирательства.

В течение дня в вытрезвитель были доставлены около полусотни человек, от вождения были отстранены 27 пьяных водителей.