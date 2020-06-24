В России 7176 новых случаев коронавируса за сутки, 154 человека умерли

За последние сутки в России выявлено 7176 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 154 человека скончались, сообщает NEWSru со ссылкой на Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлен 606 881 заболевший и 8513 умерших.
За последние сутки из больниц выписались 12 393 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 368 822 человек.
Москва вошла в топ-3 регионов с наименьшими темпами прироста числа заболевших за сутки (0,4%, согласно данным оперштаба). В столице выявлено 811 новых случаев COVID-19 - это минимум с 8 апреля, когда было отмечено 660 заболевших. Умерли 14 человек.
В Санкт-Петербурге при 218 заболевших за сутки скончались 38 человек. В Московской области 24 умерших и 507 новых случаев инфицирования.
Статистика по другим регионам (в скобках указано число умерших за сутки):
Ханты-Мансийский АО - 323 (1)
Нижегородская область - 207 (2)
Воронежская область - 198 (2)
Иркутская область - 193 (2)
Челябинская область - 185
Свердловская область - 181 (4)
Красноярский край - 154 (6)
Республика Тыва - 138
Ямало-Ненецкий АО - 137 (3)
Ростовская область - 135 (3)
Архангельская область - 120 (2)
Саратовская область - 111
Новосибирская область - 108 (2)
Ульяновская область - 107
Волгоградская область - 102
Камчатский край - 93
Пермский край - 89 (6)
Карачаево-Черкесская Республика - 84 (2)
Омская область - 84
Тульская область - 83 (3)
Приморский край - 83 (2)
Хабаровский край - 83 (2)
Ивановская область - 77 (2)
Алтайский край - 77
Республика Дагестан - 75 (3)
Ставропольский край - 75 (2)
Мурманская область - 74 (2)
Республика Саха (Якутия) - 74
Белгородская область - 72 (1)
Брянская область - 72
Пензенская область - 72 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 71
Забайкальский край - 71
Оренбургская область - 67 (1)
Курская область - 66 (2)
Краснодарский край - 63 (2)
Томская область - 63
Чувашская Республика - 62 (1)
Сахалинская область - 61
Республика Коми - 60
Республика Башкортостан - 57
Новгородская область - 56
Тверская область - 55
Ленинградская область - 52
Самарская область - 51
Владимирская область - 50 (1)
Калужская область - 50
Тюменская область - 50
Липецкая область - 49 (1)
Республика Мордовия - 49
Республика Бурятия - 48
Амурская область - 46
Смоленская область - 45
Тамбовская область - 44 (2)
Ярославская область - 44 (1)
Псковская область - 44
Рязанская область - 43
Орловская область - 40 (5)
Республика Адыгея - 40
Республика Татарстан - 39
Республика Марий Эл - 38 (1)
Кировская область - 34
Курганская область - 34
Астраханская область - 33 (1)
Республика Карелия - 31
Республика Хакасия - 30
Республика Ингушетия - 29
Республика Северная Осетия - 28
Кемеровская область - 28
Костромская область - 25
Республика Калмыкия - 22 (3)
Удмуртская Республика - 22
Вологодская область - 21
Республика Алтай - 17
Чеченская Республика - 11
Магаданская область - 11
Республика Крым - 10
Калининградская область - 8 (4)
Еврейская АО - 4
Чукотский АО - 1
Севастополь - 1