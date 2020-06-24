В России 7176 новых случаев коронавируса за сутки, 154 человека умерли

За последние сутки из больниц выписались 12 393 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 368 822 человек.

Москва вошла в топ-3 регионов с наименьшими темпами прироста числа заболевших за сутки (0,4%, согласно данным оперштаба). В столице выявлено 811 новых случаев COVID-19 - это минимум с 8 апреля, когда было отмечено 660 заболевших. Умерли 14 человек.

В Санкт-Петербурге при 218 заболевших за сутки скончались 38 человек. В Московской области 24 умерших и 507 новых случаев инфицирования.

Статистика по другим регионам (в скобках указано число умерших за сутки):

Ханты-Мансийский АО - 323 (1)

Нижегородская область - 207 (2)

Воронежская область - 198 (2)

Иркутская область - 193 (2)

Челябинская область - 185

Свердловская область - 181 (4)

Красноярский край - 154 (6)

Республика Тыва - 138

Ямало-Ненецкий АО - 137 (3)

Ростовская область - 135 (3)

Архангельская область - 120 (2)

Саратовская область - 111

Новосибирская область - 108 (2)

Ульяновская область - 107

Волгоградская область - 102

Камчатский край - 93

Пермский край - 89 (6)

Карачаево-Черкесская Республика - 84 (2)

Омская область - 84

Тульская область - 83 (3)

Приморский край - 83 (2)

Хабаровский край - 83 (2)

Ивановская область - 77 (2)

Алтайский край - 77

Республика Дагестан - 75 (3)

Ставропольский край - 75 (2)

Мурманская область - 74 (2)

Республика Саха (Якутия) - 74

Белгородская область - 72 (1)

Брянская область - 72

Пензенская область - 72 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 71

Забайкальский край - 71

Оренбургская область - 67 (1)

Курская область - 66 (2)

Краснодарский край - 63 (2)

Томская область - 63

Чувашская Республика - 62 (1)

Сахалинская область - 61

Республика Коми - 60

Республика Башкортостан - 57

Новгородская область - 56

Тверская область - 55

Ленинградская область - 52

Самарская область - 51

Владимирская область - 50 (1)

Калужская область - 50

Тюменская область - 50

Липецкая область - 49 (1)

Республика Мордовия - 49

Республика Бурятия - 48

Амурская область - 46

Смоленская область - 45

Тамбовская область - 44 (2)

Ярославская область - 44 (1)

Псковская область - 44

Рязанская область - 43

Орловская область - 40 (5)

Республика Адыгея - 40

Республика Татарстан - 39

Республика Марий Эл - 38 (1)

Кировская область - 34

Курганская область - 34

Астраханская область - 33 (1)

Республика Карелия - 31

Республика Хакасия - 30

Республика Ингушетия - 29

Республика Северная Осетия - 28

Кемеровская область - 28

Костромская область - 25

Республика Калмыкия - 22 (3)

Удмуртская Республика - 22

Вологодская область - 21

Республика Алтай - 17

Чеченская Республика - 11

Магаданская область - 11

Республика Крым - 10

Калининградская область - 8 (4)

Еврейская АО - 4

Чукотский АО - 1