Мужчина, возмущенный условиями содержания в арестном доме, отсудил у полиции 1000 евро

Подавший жалобу в суд Отт Оллино находился в Пярнуском арестном доме дважды: со 2 февраля по 20 марта 2015 года и с 17 июля по 23 сентября 2016 года. В течение этого времени у него не было возможности совершать ежедневные часовые прогулки на свежем воздухе, рассказывает Pärnu Postimees.

Зона для прогулок на свежем воздухе взятых под стражу лиц в Пярнуском арестном доме отсутствует. Однако во внутренних правилах арестного дома, которые утверждены постановлением министра внутренних дел, сказано, что при желании задержанный может минимум час в день находиться на улице под надзором охраны. Поэтому Оллино подал в административный суд жалобу, попросив возместить нанесенный ему ущерб в размере 5000 евро.

В октябре позапрошлого года Тартуский административный суд частично удовлетворил жалобу и назначил ему компенсацию в размере 250 евро. Суд отметил, что в Пярнуском арестном доме никогда не было дворика для прогулок. В то же время в решении отмечалось, что человеческое достоинство жалобщика было унижено, поскльку он не мог проводить достаточное количество времени на свежем воздухе.

Оллино подал в окружной суд апелляцию, отметив, что поскольку, согласно решению Европейского суда по правам человека, в аналогичной ситуации от эстонского государства ранее была получена компенсация в размере 5000 евро, назначенную административным судом сумму он считает необоснованно маленькой.

Тартуский окружной суд апелляцию Оллино не удовлетворил и оставил решение административного суда без изменений, обосновав это тем, что государственные суды часто назначают компенсации в меньшем размере, чем Европейский суд по правам человека.

В окружном суде сочли, что случай Европейского суда по правам человека, на который ссылается Оллино, и нынешний казус не являются абсолютно схожими. Так, например, Оллино был задержан дважды: сначала на 47, а потом на 69 дней. Между задержаниями прошло около года и четырех месяцев. В более раннем случае человек не мог выходить на свежий воздух почти 119 дней подряд, лишь дважды ему удалось это сделать. Таким образом, права Оллино были нарушены значительно меньше, чем права другого человека.

Однако Оллино вновь оспорил то, что суды не удовлетворили его требование о выплате компенсации в размере 5000 евро и возмещении расходов на правовую помощь.

14 апреля Госсуд предложил Оллино и Департаменту полиции и погранохраны достигнуть компромисса, сочтя, что компенсация могла бы быть в размере 1000 евро. Но компромисс не был достигнут и в минувшую пятницу Госсуд принял решение: аннулировать предыдущие постановления Тартуского административного суда и Тартуского окружного суда. Госсуд подчеркнул, что компенсация в размере 250 евро действительно необоснованно маленькая. Но в то же время нет оснований назначать компенсацию с размере 5000 евро, так как случай Европейского суда по правам человека, на который ссылается жалобщик, сильно отличается от настоящего дела.