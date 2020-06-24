Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

В Иванову ночь у Спасательного департамента было много работы. Огонь под линиями электропередач, поджог помойки и избавление от пластика - свидетелем всего этого стал патруль из Харьюмаа.

Напряженные сутки были также у полиции и скорой помощи: десять ДТП, 12 пострадавших и 27 пьяных водителей

В Москве прошел Парад Победы. Фото и видео смотрите здесь.

Еще один житель Эстонии подхватил коронавирус.

Мужчина, возмущенный условиями содержания в арестном доме, отсудил у полиции 1000 евро.

Попавший в центр скандала директор оперы «Эстония» Айвар Мяэ сделал заявление, в котором извинился перед всеми, кто испытывал дискомфорт при общении с ним.

Антициклон над Эстонией продолжает усиливаться. Спасательный департамент дал рекомендации, как вести себя в такую жару.

ЕС после открытия границ сохранит запрет на въезд для жителей России, Бразилии и США.