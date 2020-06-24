«Заперт в клетке»: пьяный мужчина прямо из полицейского автобуса позвонил на номер 112

Было три часа ночи, когда в полицию поступило сообщение, что в волости Хальяла заблудился человек. Мужчина сообщил, что у него даже нет предположения, где он может находиться. Заблудившийся сказал, что видит вокруг кусты, также немного моря.

Поскольку батарея его телефона садилась, это привело к возникновению дополнительного стресса, он начал плакать и стражам правопорядка было еще труднее понять, где нуждающийся в помощи может быть.

Полиция прочесала район и нашла мужчину возле одной автобусной остановки. Поскольку он был пьян и полиция посчитала, что он сам не справится, было решено доставить его в вытрезвитель.

На этом история не закончилась. По дороге в вытрезвитель он, сидя в полицейском автобусе, позвонить в Центр тревоги и путано рассказал, что он в «какой-то клетке» и нуждается в помощи. Ему объяснили, что ночь он проведет в целости и в сохранности в камере вытрезвителя.