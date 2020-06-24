Ср, 24.06.2020
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Папа Римский написал письмо гонщику Дзанарди, впавшему в кому после очередной жуткой аварии

Алессандро Дзанарди.

ФОТО: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Папа Римский Франциск написал письмо бывшему гонщику «Формулы-1», четырехкратному паралимпийскому чемпиону итальянцу Алессандро Дзанарди, пребывающему в медикаментозной коме после очередной ужасной аварии.

53-летний Дзанарди был сбит грузовиком в ходе соревнований паралимпийцев в Италии на велосипедах с ручным приводом. Бывшему гонщику, ранее лишившемуся обеих ног, была проведена экстренная операция по поводу серьезной травмы головы. После операции он был введен в фармакологическую кому.

«Дорогой Алессандро, твоя история - пример того, как можно начать с чистого листа после внезапной остановки. С помощью спорта вы учили жить жизнью главного героя, превратив инвалидность в урок человечности. Я молюсь за тебя, спасибо, что дал силы тем, кто потерял ее. В этот очень болезненный момент я рядом с тобой», - говорится в письме понтифика, опубликованном изданием Gazzetta dello Sport.

Дзанарди лишился обеих ног в сентябре 2001 года после страшной аварии на соревнованиях американской гоночной серии CART, двукратным чемпионом которой он является. В «Формуле-1» Дзанарди выступал с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999.

Пилоту ампутировали обе ноги до колена, после чего он стал четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов.

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