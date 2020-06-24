Скандальная находка в Москве: пятеро детей от суррогатных матерей из Китая, Казахстана и РФ ждали отправки за границу

По версии следствия, днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской были обнаружены пятеро младенцев в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. Также в квартире находились две женщины. По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, которую цитирует РИА «Новости», одна из двух женщин - няня-китаянка, вторая, вероятно, - мать одного из детей.

Дети, по словам источника ТАСС, были выношены суррогатными матерями для граждан Китая. Они не успели забрать их из-за карантина по коронавирусу, утверждает Telegram-канал Mash. По информации ТАСС, в квартире также нашли документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО: не исключено, что после открытия границ детей планировали переправить в Китай.

Первоначально сообщалось, что на кричащих за стеной детей пожаловались соседи, которые не могли достучаться до владельцев квартиры на Аргуновской улице. Однако начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова уточнила в интервью «Вестям», что малышей обнаружила медсестра, которая пришла проведать новорожденного ребенка выписанного из роддома.

Как сообщает Mash, дети доставлены в больницу, у них обнаружены различные заболевания, в том числе флебит и тромбофлебит. У новорожденного ребенка заподозрили неонатальную желтуху. По данным РЕН ТВ, в числе суррогатных матерей были гражданки КНР Чжэн Юйцинь, Тан Нин, Э Сян, россиянка Екатерина К. и гражданка Казахстана Жуадир Ануарбекова.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», в квартиру на улице Аргуновская китайцы въехали около трех лет назад. Племянник умершей хозяйки квартиры сдал ее вскоре после вступления в наследство и уверяет, что заключал договор с девушкой-студенткой и ее мужем. Соседи же уверяют, что в квартиру на восьмом этаже въехала «чуть ли не китайская армия», но при этом они не видели ни детских приспособлений типа колясок, ни беременных женщин.

«Мы были в шоке, когда они заселялись - десяток чайников, котомок. Затаскивали матрасы, но без кроватей. Вместо этого деревянные палки - они сооружают настилы. Сколько пар обуви стояло в тамбуре - не пересчитать», - рассказала бывшая консьержка. Иностранцы вели себя тихо и никогда не открывали дверь незнакомцам. Соседи утверждают, что участковый полицейский знал об этой квартире, но ничего не предпринимал.

По данным «Коммерсанта», договоры на детей оформлялись фирмой «Свитчайлд». Адвокаты этой компании Алексей Уткин и Хас-Магомед Рамазанов в течение пяти часов находились около квартиры, где нашли младенцев, однако внутрь допущены не были. Рамазанов рассказал, что в квартире находилась только одна женщина - гражданка Китая, к которой никого не пускали. Ее доставили в следственный отдел по Бутырскому району.