Фото ⟩ Полиция проводит на дорогах масштабные рейды: проверки водителей продолжатся и завтра

«Видимо, с трех-четырех часов в город будет прибывать еще больше людей с островов, места на паромах распроданы», - говорит дежурный руководитель полиции Виллу Кюттнер.

Сегодня прошел первый рейд проверки водителей на трезвость на Тартуском шоссе, где было поймано два употреблявших алкоголь водителя.

«В предыдущие годы в Иванов день количество задержанных пьяных водителей местами достигало сотни или более того. Поскольку большинство из них были задержаны на крупных общественных гуляньях в честь Ивановой ночи, которые в этом году не проводятся, отчасти тенденция к снижению объясняется этим», - говорит оперативный руководитель полиции Таго Трей.