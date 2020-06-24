Фото ⟩ Полиция проводит на дорогах масштабные рейды: уже поймано более 50 опасных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 27 употреблявших алкоголь водителей, что является для 23 июня относительно маленьким числом. Но сегодня днем значительно выросло число поступающих от людей сообщений о предположительно пьяных водителях. Также выросло число пойманных патрулями пьяных водителей.

Оперативный руководитель Таго Трей сказал, что сегодня с шести часов утра до вечера в полицию со всей Эстонии от людей поступило почти 40 сообщений о предположительно пьяных водителях. «Видно, что дорожная безопасность является важной темой для людей, поскольку никто не хочет, чтобы он или его близкие пострадали из-за одного опасного водителя», - отметил он.

Трей добавил, что в результате рейдов, выборочных проверок и сообщений от людей полиция за день поймала более полусотни употреблявших алкоголь водителей: 17 на востоке страны, 11 на западе, 18 на юге и 11 на севере.