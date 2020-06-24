Фото ⟩ Полиция проводит на дорогах масштабные рейды: уже поймано более 50 опасных водителей
Полиция сегодня и завтра будет проводить масштабные рейды, чтобы проверить водителей на трезвость. Сегодня в ходе рейдов, выборочных проверок и с помощью поступающих от людей сообщений полиции удалось поймать более полусотни употреблявших алкоголь водителей.
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 27 употреблявших алкоголь водителей, что является для 23 июня относительно маленьким числом. Но сегодня днем значительно выросло число поступающих от людей сообщений о предположительно пьяных водителях. Также выросло число пойманных патрулями пьяных водителей.
Оперативный руководитель Таго Трей сказал, что сегодня с шести часов утра до вечера в полицию со всей Эстонии от людей поступило почти 40 сообщений о предположительно пьяных водителях. «Видно, что дорожная безопасность является важной темой для людей, поскольку никто не хочет, чтобы он или его близкие пострадали из-за одного опасного водителя», - отметил он.
Трей добавил, что в результате рейдов, выборочных проверок и сообщений от людей полиция за день поймала более полусотни употреблявших алкоголь водителей: 17 на востоке страны, 11 на западе, 18 на юге и 11 на севере.
По его словам, 23 июня прошло относительно спокойно, но жизнь продолжается и после Ивановой ночи, поэтому полиция по-прежнему надеется на ответственное поведение людей. «Полиция усиленным составом минимум до конца недели будет на улицах, чтобы успокоить движение и помещать передвижению опасных водителей. Если кто-то заметит делающего опасный маневр водителя, дайте об этом знать в Центр тревоги по номеру 112», - призывает к сотрудничеству оперативный руководитель полиции.