Ср, 24.06.2020
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Уникальная для Эстонии находка: обнаружены фрагменты редкого украшения

Археолог. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Археолог-любитель нашел в Тартумаа фрагменты каменного гребня, в Эстонии подобных украшений раньше не находили.

Фрагменты сломанного гребня и кольцо из медного сплава  псевдо-плетения-литья по восковой модели были обнаружены в месте раскопок, где в конце прошлого века археологи обнаружили черепки керамики, сообщил Департамент охраны памятников старины. 

Согласно экспертной оценке, подобные кольца находили в Тартумаа на водских кладбищах 13-15 веков, они также встречаются в аналогичном материале в Латвии и Литве.

Каменный гребень - это уникальный предмет, с которым ранее не обнаруживалось в Эстонии никаких параллелей, однако похожие подвески обнаруживались у северных соседей, например, в Карелии и Северной Финляндии.

В Финляндии каменные гребни датируются 12-13 веками. 

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