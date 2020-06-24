Уникальная для Эстонии находка: обнаружены фрагменты редкого украшения

Фрагменты сломанного гребня и кольцо из медного сплава псевдо-плетения-литья по восковой модели были обнаружены в месте раскопок, где в конце прошлого века археологи обнаружили черепки керамики, сообщил Департамент охраны памятников старины.

Согласно экспертной оценке, подобные кольца находили в Тартумаа на водских кладбищах 13-15 веков, они также встречаются в аналогичном материале в Латвии и Литве.

Каменный гребень - это уникальный предмет, с которым ранее не обнаруживалось в Эстонии никаких параллелей, однако похожие подвески обнаруживались у северных соседей, например, в Карелии и Северной Финляндии.