Пьяный подросток упал и получил тяжелые травмы

«В Пыльвамаа в основном были случаи семейного насилия», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. Например, до полуночи в волости Пыльва, насколько известно, на почве ревности поссорились две употреблявшие алкоголь женщины, они исцарапали друг друга.

Через час помощь полиции понадобилась в одной квартире в волости Пыльва, где, как утверждается, мужчина избивал и душил женщину. Поскольку мужчина был агрессивен, полиции при его задержании пришлось использовать наручники. Женщину для оказания первой помощи доставили в травмпункт, мужчину сначала отправили трезветь. Женщина была трезва, уточнила пресс-секретарь полиции.

Через некоторое время поступило похожее сообщение из волости Ряпина, где супруги в состоянии алкогольного опьянения толкали друг друга.

Один из серьезнейших вызовов в Валгамаа произошел в полночь: в Отепя 15-летний молодой человек в состоянии сильного алкогольного опьянения упал и получил серьезные травмы. Он был передан медикам, все обстоятельства случившегося выясняются.