Видео ⟩ Лукашенко демонстративно отодвинулся от Путина при возложении цветов

После парада, когда зарубежные лидеры выстроились в линейку для возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, Лукашенко демонстративно занял место через одного человека от Путина, что не ускользнуло от внимания российского президента, пишет Newsru.

Во время парада Лукашенко пообщался с сидевшим рядом ветераном и в какой-то момент промокнул глаза платком. В СМИ после этого вышли заметки о том, что он "расплакался", "не сдержал эмоций", "прослезился".

Когда почетные гости после парада направились в сторону Александровского сада, Лукашенко позволил себе вслух отреагировать на прозвучавшую с трибун благодарность в адрес иностранных лидеров за приезд. Он развел руками и громко сказал: "В столицу родины приехали!", вызвав аплодисменты и возгласы "Ура!" Позже кто-то обратился к нему со словами: "Александр Григорьевич, победим". Лукашенко показал жест "но пасаран" и ответил: "Победим, выстоим!"

По дороге к Могиле Неизвестного солдата Путин пообщался с президентом Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана. Лукашенко же держался позади и в разговоре участия не принял, сообщают "Вести".

Белорусский президент прибыл в Москву с сыновьями Виктором, Дмитрием и Николаем. Корреспондент белорусского портала Tut.by заметил, что Путин, приветствуя гостей на трибунах, не пожал руку 15-летнему Коле Лукашенко, который сидел с отцом в первом ряду.