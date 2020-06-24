Причины крушения самолета Airbus А320: пилоты отвлеклись на обсуждение коронавируса
Предварительное расследование катастрофы самолета Airbus А320 в Карачи, которая произошла в мае этого года, показало, что пилот самолета и диспетчер аэропорта не следовали установленным процедурам. Об этом сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан, представляя в Национальной ассамблее Пакистана предварительный доклад о катастрофе, передает Newsru.
Согласно данным предварительного отчета, самолет был полностью исправен. При первой попытке приземления самолет не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей. Авиадиспетчеры трижды напомнили пилоту о том, что высота его самолета была намного выше рекомендуемого предела, и посоветовали ему совершить еще один заход на посадочную полосу. Однако пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей.
Хан отметил, что бортовой самописец работал все время и записал все переговоры в кабине пилота. Согласно записи самописца, пилот самолета не обратил внимания на предупреждение о высоте полета, заявив, что самолет будет "управляться". Министр отметил, что оба пилота обсуждали коронавирус, который затронул их семьи, и не были сосредоточены на самолете, что в итоге привело к катастрофе, передает телеканал Geo TV. По его словам, бортпроводники и авиадиспетчеры также несут ответственность за трагедию. "Те, кто умер, да простит их Господь. Те, кто несет ответственность, будут привлечены к ответственности", - добавил Хан. Полный отчет о расследовании трагедии будет представлен через год.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. В результате катастрофы погибли 97 находившихся на борту человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка.